Kultaranta-keskustelut jatkuivat tänään maanantaina paneelikeskustelulla pohjoismaisesta turvallisuusympäristöstä ja yhteistyöstä. Puhujina olivat eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ja Ruotsin ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Björn Fägersten sekä Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Katja Creutz.

Pohjoismainen yhteistyö nähtiin keskustelussa hyvänä asiana, mutta blokkiutumista haluttiin myös välttää. Björn Fägersten ja Matti Vanhanen viittasivat pohjoismaiseen yhteistyöhön paradoksina, sillä heidän mielestään maiden välillä on myös paljon eroja.

Matti Vanhanen painotti, että olisi hyvä pohtia myös pohjoismaiden ja Baltian yhteistyötä puolustusliitto Naton sisällä.

”Meillä on varmasti paljon yhteisiä intressejä pohjoismaiden kesken, kuitenkin realiteetti on se, että meidän on puhuttava myös pohjoismaiden ja Baltian maiden välisestä yhteistyöstä. Se on varmaankin yksi kysymys, mikä tulee vastaan heti Natoon liittymisen jälkeen. Mikä on meidän vastuumme Baltian suuntaan Naton sisällä?” Vanhanen pohti.

Norja pelottelee ja rauhoittelee

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre avasi miksi Norjan ja Venäjän välillä on ollut melko vähän jännitteitä aikaisemmin, vaikka Norja on Nato-maa. Hänen mukaansa se johtuu Norjan strategiasta, joka pohjautuu pelotteluun ja rauhoitteluun.

”Emme harjoittele venäjän rajan läheisyydessä, ei sille ole mitään syytä. Kerromme liittolaisillemme, että voimme harjoittaa tätä relevanssiamme pohjoisessa ilman provosointia. Meillä on tällainen yhdistelmä, että on pelottelu ja rauhoittelu. Tavallamme teemme pelotteen rauhoittavalla tavalla. Olemme ennakoitavia ja luotettavia pitkällä tähtäimellä”, Støre avasi Norjan strategiaa.

Naton poliittisuus mietitytti Halla-ahoa

Keskustelun lopuksi yleisö sai esittää kysymyksiä ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho kysyi Norjan pääministeriltä, heikentäisikö poliittisen yhteistyön lisääminen Naton kykyä suorittaa perustehtäväänsä.

”Minusta tuntuu, että Naton vahvuus perustuu osittain siihen, että se korostaa keskeistä perustehtäväänsä eli sotilaallista puolustusta. Ettekö ole huolissanne siitä, että jos Natoa lähdetään muuttamaan enemmän poliittisperusteiseksi ja arvopohjaiseksi yhteisöksi, että se saattaisi heikentää sen yhtenäisyyttä ja vähentää jäsenmaiden välistä luottamusta? Ottaen huomioon, että niillä on erilaiset kulttuurit, poliittiset taustat ja ehkä arvotkin, se saattaisi heikentää Naton kykyä suorittaa perustehtäväänsä eli sotilaallista puolustusta”, Halla-aho muotoili.

Pääministeri Støren mukaan yhteiset poliittiset arvot nimenomaan vahvistaisivat Natoa.

”Nato on sotilaallinen liittouma, josta on päätetty poliittisin perustein. Olen sitä mieltä, että Nato on vahva, koska se on transatlanttinen liittouma. En usko, että poliittinen yhteistyö heikentää Naton sotilaallista tehtävää. Mielestäni tämän liittouman ytimessä on se, että se perustuu demokraattisiin arvoihin”, Støre vastasi.

