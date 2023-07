Oppositiopuolueissa ihmetellään perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran ulostuloja vanhoista nettikirjoituksista.

Purra ei ole myöntänyt eikä kiistänyt, onko hän julkisuudessa esiin nostetun riikka-nimimerkin takana. Nimimerkki on kirjoittanut aggressiivisia ja rasistisia tekstejä perussuomalaisten ex-puheenjohtajan Jussi Halla-ahon Scripta-blogin vieraskirjaan vuonna 2008.

Huomattavat yhtymäkohdat Purran ja nimimerkin välillä nosti Twitterissä esiin tili nimeltä Tapio Kuusitapio useiden ruutukaappausten kera. Helsingin Sanomat on käynyt tekstit läpi ja varmentanut osaltaan yhtäläisyyksiä. Lehden mukaan usein teksteissä käy ilmi kova islamvastaisuus sekä vihamielinen suhtautuminen somalialaistaustaisiin ihmisiin. Iltalehti uutisoi aiheesta jo helmikuussa, jolloin joitakin ”riikan” tekstejä nousi Twitterissä esiin.

Purra kommentoi kohua maanantaina blogissaan. Hän on jo aiemmin myöntänyt kirjoittaneensa kyseiseen vieraskirjaan, kuten myös monelle muulle netin foorumille ja keskusteluryhmään. Nimimerkkejä on ollut useita, hän kertoo.

”Minulle ei tulisi mieleenikään alkaa irtisanoutua tai pahoitella tekemisiäni ja sanomisiani vuosien ja vuosikymmenten takaa. Miksi ihmeessä niin pitäisi tehdä? En varmasti ole samaa mieltä läheskään kaikista asioista. Monista olen, mutta en aio lähteä median ja vasemmiston kanssa peliin, että mistä olen ja mistä en. Tai olenko kirjoittanut tuon ja tuon vai en ole. Siitä kun ei tulisi loppua. Ei minkäänlaista loppua. Muistikin tulisi jo vastaan”, Purra totesi.

Illalla hän tarjosi lisäselityksiä Twitterissä vahvistamatta edelleenkään, onko hän nimimerkin takana. Purra perusteli, että turhautuneena saattaa sanoa tai kirjoittaa vihaisesti ja typerästi.

”Olin joskus hyvin turhautunut ja toivoton tietyistä Suomessa nähtävistä maahanmuuton lieveilmiöistä, esimerkiksi naisiin kohdistuvasta häirinnästä ja seksuaalirikoksista ja islamin epätasa-arvoisista käytännöistä”, Purra tviittasi.

”Minun vihainen tekstini on vain vihaista tekstiä, ei mitään muuta. En hyväksy enkä ole koskaan hyväksynyt minkäänlaista väkivaltaa.”

”Kuten aiemmin sanoin, en tietenkään tässä asemassa, elämänvaiheessa ja iässä kirjoittaisi mitään sellaista enkä ole monista asioista enää lainkaan samaa mieltä. Olen ilmaissut itseäni tavoilla, joita en nykyään hyväksyisi.”

Se, ettei Purra irtisanoudu rasistisista teksteistä, herättää ihmetystä.

Oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela huomauttaa Purralle, että tämä on valtiovarainministeri.

”Turha jankata kaksoisstandardeista, kun itse hyväksytte vaivaannuttavaa kiemurtelua vain persuilta”, Koskela tviittaa.

Oppositiopuolue vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne olisi odottanut yksiselitteistä irtisanoutumista rasismista, eikä muiden syyttelyä.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö katsoo, että vuosienkaan takaiset rajun rasistiset tekstit eivät ole tavanomaista nuoruuden hölmöilyä – etenkään, jos ajattelusta ei näe tarvetta irtisanoutua tänä päivänä.

”Mahdoton ajatus, että valtionjohto hiljaa hyväksyisi tällaista. Poliitikon sanat ovat tekoja. Myös ne sanomatta jätetyt”, Hyrkkö tviittaa.

Oppositio vaatii nyt myös pääministeri Petteri Orpoa (kok) reagoimaan.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Maria Ohisalo kysyy, mikä on nyt Orpon aikaisemmin mainitsema nollatoleranssi flirttailulle ääriliikkeisiin, ja huomauttaa, ettei Purra pahoittele tai irtisanoudu.

Jopa kokoomuslainen älähtää

Purra toimii hallituksessa pääministerin sijaisena. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo katsoo, ettei pääministerin sijaisena voi toimia henkilö, joka ”ei ole pystynyt irtisanoutumaan vihanlietsonnasta ja rasismista edes aloitettuaan tehtävässään”.

”Vihaa tihkuvat viestit, joita yhä ainakin epäsuorasti tuetaan, eivät kuulu sivistysvaltiossa yhteisten asioiden hoitajille”, Saramo tviittaa.

Kohuun ottaa kantaa myös oman kuvakohunsa läpi käynyt SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

”Se, mitä nettiin on joskus ennen poliittista uraa kirjoittanut, on yksi asia. Se, miten pääministerin sijainen tänään suhtautuu rasistisiin kirjoituksiin, on oma asiansa. Kun pääministerin sijainen sanoo, ettei tulisi mieleenkään irtisanoutua aiemmista kirjoituksista, herää kysymys, mikä on hallituksen linja vihapuheisiin ja rasismiin. Perustuslain mukaan ministerit nimitetään pääministerin esittelystä. Pääministeri Petteri Orpo ei voi jatkaa hiljaisuutta hallituksensa uskottavuuden kannalta näin keskeisessä asiassa”, hän tviittaa.

Myös vihreä konkari, ex-kansanedustaja Satu Hassi vaatii pääministeri Orpoa sanomaan suoraan, voiko varapääministerinä jatkaa ihminen, joka ei irtisanoudu väkivaltafantasioistaan ja ihmisvihalla hekumoinnistaan.

Hallituspuolueista Purra-kohu ei toistaiseksi ole kirvoittanut suurempia ulostuloja. Pääministeripuolue kokoomuksen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Otto Meri kuitenkin ottaa siihen kantaa.

”Toivon todella, ettei tätä kommenttia ole kirjoittanut valtiovarainministeri Riikka Purra. Meillä ei voi olla väkivaltaa ihannoivaa tai siitä irtisanoutumaan kykenemätöntä henkilöä ministerinä”, asianajajataustainen Meri tviittaa.

Orpon hallituksen taival on alkanut kivisesti perussuomalaisministerien kohuilla. Kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps) joutui eroamaan elinkeinoministerin tehtävästä natsiviittauksista nousseen kohun vuoksi. Tämän jälkeen ovat puhuttaneet muun muassa perussuomalaisten väestönvaihtoviittaukset.

Väestönvaihtoteoria on suponkin silmällä pitämä salaliittoteoria.

