Suomeakin uhkaava energiakriisi nousi esiin Turun Eurooppa-foorumin pääministeritentissä, jossa pääministeri Sanna Marin (sd), kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) puhuivat EU:n energiapolitiikasta.

Ensi talvesta ennustetaan energian saatavuuden suhteen hyvin vaikeaa, totesi tenttiä vetänyt Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän pohti, tuliko energiakriisi yllätyksenä poliittisille päättäjille ja kysyi, olisiko kriisiin voitu varautua paremmin unionin tasolla. Mitä pitäisi tehdä tilanteen helpottamiseksi ja onko kyseessä unionin vai kansallisen päätöksenteon asia?

Saarikon mukaan Suomi on varautunut, eikä suomalaisessa energiapolitiikan linjassa ole mitään hävettävää. Energiaomavaraisuus vahvistuu Suomessa, hän muistuttaa. Saarikon mukaan kuitenkin koko Euroopan tasolla tilanne on toinen ja Jokisipilän analyysi osuvampi.

”Pidän vahvasti kiinni ajatuksesta, että sosiaalipolitiikka ei kuulu EU-areenoilla”, Saarikko totesi.

”En ole ollut innostunut ajatuksesta EU:n sosiaalirahastosta.”

Orpo: ”Venäjä-riskiä ei otettu riittävän vakavasti”

Orpo ei ole kaikilta osin ylpeä suomalaisesta energiapolitiikasta ja ydinvoimaratkaisu Pyhäjoelle ja Fortumin investoinnit Venäjälle ja Saksaan ovat olleet ”valtavia epäonnistumisia”. Fennovoiman ja venäläisen Rosatomin välinen oikeustaistelu epäonnistuneen Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalan korvauksista maksaa miljoonia ja kestää vuosia, arvioi Itä-Suomen yliopiston energiaoikeudenkäynteihin perehtynyt professori Kim Talus.

”Venäjä-riskiä ei otettu riittävän vakavasti”, Orpo sanoi ja nostaa esiin termin ”energiaunioni”, joka tarkoittaa yhteisiä EU-toimia ja vihreää siirtymää.

Purra puolestaan nostaa esiin Saksan, joka on tehnyt energiapoliittisia virheitä. Hänen mielestään liian vähän puhutaan siitä, kuinka paljon Saksa on nojannut venäläiseen halpaan energiaan. Edes kiinalaisen tason palkat Saksassa eivät korvaisi Purran mukaan hyötyä, jonka Saksa on saanut halvasta venäläisestä energiasta. Purra nostaa esiin myös turpeen, josta ei olisi Suomessa pitänyt pyrkiä eroon niin nopeasti.

Marin kiistää, että energiakriisi olisi tullut yllätyksenä. Hänen mukaansa iso virhe on ollut se, että yhteistyötä ei ole tehty riittävästi EU-tasolla. Hänen mukaansa Euroopassa olisi pitänyt rakentaa yhteisiä energiansiirtoverkkoja ja yhteistä sähkönsiirtojärjestelmää, jota tarvittaisiin nyt.

”On katsottu kansallisia etuja”, Marin sanoi.

”Tämä on ollut iso virhe.”

