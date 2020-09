Vihreiden puoluekokous aikoo teettää laajan selvityksen kannabislainsäädännön uudistamisesta Suomessa. Puoluekokous tekee lopullisen päätöksen myöhemmin tänään, kun äänestystekniset ongelmat saadaan ratkottua.

”Aloitteestamme kannabiskieltolain lopettamisesta puoluekokous toteaa, että Suomessa tulee tehdä kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista kattava selvitys, joka tarkastelee myös laillistamisesta muissa maissa saatuja kokemuksia”, Vihreät nuoret kertoo Twitterissä.

Vihreiden nuorten ja Brysselin Vihreiden puoluekokousaloite esitti, että kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti valvotuissa ja luvanvaraisissa liikkeissä tulee sallia.

”Kannabiksen kieltolaki aiheuttaa itsessään enemmän ongelmia kuin mitä sen olisi tarkoitus ratkaista. Päihdepolitiikan painopiste on siirrettävä haittojen vähentämiseen. Suomen nykyisellä päihdepolitiikalla on syrjäyttäviä vaikutuksia, etenkin nuoria kohtaan”, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen kommentoi tiedotteessa.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon johtaman puoluehallituksen päätösesityksessä sanotaan, että Suomessa tulee tehdä nykyisen kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista selvitys, jossa tarkasteluun otetaan myös muissa maissa laillistamisesta saadut kokemukset.

Puoluehallitus muistuttaa lausunnossaan merkittävästä muutoksesta, joka on nähty viime vuosikymmeninä kannabiksen käyttöä koskevissa asenteissa. Lausunnossa huomautetaan, että rangaistavuudesta luopumisen kannalla on myös Maailman terveysjärjestö WHO.

Vihreiden hallituskumppanin keskustan riveistä kannabiksen laillistaminen tyrmätään jyrkästi.

”Kannabiksen hallussapitoa, käyttöä ja myyntiä ei tule missään tapauksessa sallia Suomessa. On vastuutonta edes ehdottaa sellaista. Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas. Elämää tulee suojella eikä tuhota. Emme saa antaa pahalle pikkusormea”, keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen sanoo tiedotteessaan.

Hän katsoo, että terveydelle haitallisen aineen käytön yleistyminen ei ole riittävä syy sen käytön sallimiseen.

“Asia ei muutu elämän suojelun näkökulmasta oikeutetummaksi, vaikka neljäsosa suomalaisista kertoo kokeilleensa kannabista. Sen hallussapidon ja käytön laillistaminen olisi tuhon tie monelle nuorelle. Meidän tulee suojella toisiamme, erityisesti heikompia, kaikelta pahalta.”

Lue seuraavaksi: