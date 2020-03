Etelä-Saksassa koko 13 miljoonan asukkaan Baijerin osavaltio on julistettu katastrofialueeksi ensimmäistä kertaa modernina aikana, BBC kertoo. Osavaltion koronavirustilanne synkistyi huomattavasti, kun viranomaiset ilmoittivat sunnuntaina 205 uudesta tartunnasta vain 24 tunnin sisällä.

Tartuntoja on nyt Baijerissa kaikkiaan 886 ja neljä iäkästä ihmistä on kuollut tautiin.

Kaikki osavaltion koulut ja päiväkodit on suljettu. Baijerin osavaltio ilmoitti toimenpiteestä jo aiemmin, mutta lähes koko muu Saksa on seurannut perästä ja valtiollisena toimenpiteenä on myös suljettu rajoja useisiin naapurimaihin. Lue tarkemmin:

Poikkeus- tai hätätilan julistaminen tarkoittaa sitä, että baarit, elokuvateatterit, uimahallit ja -altaat sekä ei-välttämättömät liiketilat suljetaan. Ravintolat ja kahvilat saavat olla auki vain kello 06-15 ja niiden tulee pitää asiakkaat erillään toisistaan. Sen sijaan ruokakauppojen, bensa-asemien ja pankkien aukioloaikoja pidennetään.

Baijerin kaduilla saa yhä liikkua tavalliseen tapaan monista muista Euroopan maista poiketen.

Monet Saksan osavaltiot ovat ryhtyneet koronan vuoksi erilaisiin rajoitustoimenpiteisiin ja muun muassa rautatieyhtiö Deutsche Bahn on ilmoittanut vähentävänsä vuoroja asiakaskadon vuoksi, maan yleisradioyhtiö kertoo.

Saksassa on todettu kaikkiaan hieman yli 6000 koronatartuntaa, mikä tekee siitä 6. eniten tapauksia kirjanneen maan. Tautiin on kuollut Saksassa 13 ihmistä.

