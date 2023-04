Hallitustunnustelijaksi nimetty kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo luovutti eduskuntaryhmille yhteensä 24 kysymystä vastattavaksi. Kärkipäässä oli kysymys siitä, ovatko puolueet valmiita sitoutumaan valtiovarainministeriön esittämään julkisen talouden sopeuttamisen mittaluokkaan, eli kuuteen miljardiin vaalikauden aikana.

Orpon mielestä oleellisin kysymys on se, millä tavalla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta turvataan.

”Sen taustalla minun ajattelussani on terve julkinen talous ja kasvava talous. Tämä on se kokonaisuus, joka on varmasti kaikkein tärkeintä”, Orpo linjasi.

Tarkkaa sanamuotoa hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta ei Orpon kysymyksistä löydy, mutta kysymyksissä käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitojonojen purkamista, hoitajapulan ratkaisua ja vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemista sekä muita hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin liittyviä aiheita.

”Enemmän ja vähemmän kaikki kysymykset ovat liitännäisiä tähän perusajattelutapaan”, Orpo lisäsi.

Välineenä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi kokoomus näkee julkisen talouden tasapainottamisen. Toisessa kysymyksessä kokoomus tiedustelee myös sitä, yhtyvätkö puolueiden eduskuntaryhmät valtiovarainministeriön joulukuussa esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja julkisen talouden sopeuttamistarpeeseen.