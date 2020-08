HUSin entinen toimitusjohtaja ja nykyinen kansanedustaja Aki Lindén arvelee, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ltä on tulossa suositus kasvomaskien käytöstä. THL on kertonut pohtivansa asiaa tällä viikolla. Lindén on suhtautunut kasvomaskisuositukseen kriittisesti.

”THL antanee maskisuosituksen. Keväällä oli tartuntoja per päivä 10-20 kertainen määrä. Silloin maskeja suositeltiin vain vanhustenhuollossa. Rajoitukset purivat epidemiaan tehokkaasti, mutta talous kriisiytyi. Nyt halutaan talouden pyörivän, rajoituksia on purettu - ja maskit”, Lindén tvittaa.

Tanska antoi maskisuosituksen perjantaina.

Lindénin mielestä koronatartunnoissa ollaan nyt tarkan arvioinnin paikassa.

”Edellisen 7 vrk uudet koronavirustartunnat Suomessa kuuden viikon ajalta kesäkuun lopulta eiliseen (suluissa HUS): 65 (39) - 48 (40) - 38 (11) - 55 (31) - 59 (38) - 68 (42). Nyt ollaan vielä kesäkuun lopun tasolla, mutta nousussa. Tarkan arvioinnin paikka!” Lindén tviittaa.

HUSin diagnostiikkajohtaja ja professori Lasse Lehtonen on seurannut HUS-alueen uusia tartuntoja tarkasti.

”HUS-alueen uusien positiivisten määrässä edelleen selvää kasvua HUS Diagnostiikkakeskuksen koronatesteissä. Viikolla 27.7.-2.8. uusia positiivisia oli 34 kpl yht. 10604 testissä (ed. viikolla 25 kpl yht. 9680 testissä)”, tviittasi puolestaan Lehtonen eilen maanantaina.

THL kertoi tänään tiistaina, että Suomessa on tapahtunut kaksi uutta koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa. THL:n mukaan kyse on eilisten maanantaisten tietojen tarkentumisesta.

THL:n mukaan uusia koronatartuntoja on havaittu Suomessa 17.

