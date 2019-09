”Onko keskiluokalle merkityksellistä se, jääkö muutama euro enemmän käyttöön kuussa rahaa, vai se, että ympäröivä yhteiskunta on kunnossa? Siitä tässä on mielestäni kysymys”, Maria Ohisalo sanoo.

Ilmastonmuutos. ”Onko keskiluokalle merkityksellistä se, jääkö muutama euro enemmän käyttöön kuussa rahaa, vai se, että ympäröivä yhteiskunta on kunnossa? Siitä tässä on mielestäni kysymys”, Maria Ohisalo sanoo.

Entisen puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) erityisavustajana tunnetuksi tullut, nykyisin yrittäjänä toimiva Petteri Leino arvostelee kovin sanoin sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) lausuntoja polttoaineveron korotuksesta ja Antti Rinteen (sd) hallituksen osaamista yleisemmin.

Leino nostaa esiin Ohisalon Helsingin Sanomille lauantaina antaman lausunnon, joka liittyy siihen, Rinteen hallitus kiristää polttoaineveroja 250 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa bensalitran kallistumista vajaalla 7 sentillä.

”Onko keskiluokalle merkityksellistä se, jääkö muutama euro enemmän käyttöön kuussa rahaa, vai se, että ympäröivä yhteiskunta on kunnossa? Siitä tässä on mielestäni kysymys”, Ohisalo kommentoi.

Leino muistuttaa Puheenvuoron blogissaan, että polttoaineveroja on tasavero, joka iskee kovemmin pienituloisiin kuin keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan.

”Köyhyystutkija on muutamassa kuukaudessa unohtanut taustansa ja hänestä on kuoriutunut ylimielinen poliitikko”, Leino lataa.

”Ansiotulojen keskiarvon yläpuolella olevalle keskiluokalle polttoaineveron muutaman sentin korotus on toisarvoinen. Sille suurelle joukolle alle kaksi tonnia kuussa ansaitsevia, sen vaikutus on aivan konkreettinen ja heikentää heidän ostovoimaa eli kurjistaa elämää. Sillä joukolla ei ole varaa uusia autokantaansa, vaan he ajavat keskimääräistä enemmän kuluttavilla autoilla”, hän jatkaa.

Leinon mielestä Ohisalon kommentti kertoo ”karulla tavalla” siitä, miten Rinteen hallituksen ministerien poliittinen kokemus on melko ohutta.

”Vanhaa valtiomiesviisautta siitä joukosta ei tahdo löytää. Mutta yhden asia siitä joukosta löytää – valta on sokaissut ja noussut hattuun.”

Ohisalo itse kommentoi lauantaina, että budjettiriihessä päästiin vasta alkuun ilmastotoimissa.

”Meillä on käsillämme hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentaminen. Se on suuri, mutta mahdollinen, urakka, joka koskettaa koko yhteiskuntaa. Budjettiriihessä päästiin alkuun, mutta vauhtia on kiristettävä.”

