Ruotsi vahvisti perjantaina joukkojaan Gotlannin saarella ja maan puolustusvoimat partioivat myös saaren pääkaupungin Visbyn satamassa. Ruotsi reagoi näin siihen, että Itämerelle on tämän viikon aikana saapunut useita venäläisiä maihinnousualuksia.

”Sillä, joka hallitsee Gotlantia on ratkaiseva merkitys sekä ilmassa että merellä tapahtuvaan aktiviteettiin. On tärkeää, että lähetämme viestiä siitä, että otamme tilanteen vakavasti ja meitä ei yllätetä”, Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist kommentoi Ruotsin radion haastattelussa.

Hän sanoo, että Gotlanti on strategisesti hyvin samanlainen alue kuin Ahvenanmaa.

”Gotlanti on aivan kuin Ahvenanmaa, strategisesti erittäin tärkeä alue.”

Hultqvist pitää Venäjän hyökkäyksen riskiä todellisena.

”On aivan selvää, että riski on olemassa eikä hyökkäystä Ruotsiin voida sulkea pois. Meillä on erittäin jännittynyt tilanne Euroopassa eikä se ole hyvä asia. Euroopan turvallisuusjärjestelmä on kyseenalaistettu.”