Yhdeksän asukasta on kuollut koronavirustaudin seurauksena 30-paikkaisessa hoivakodissa, jonka kuntayhtymä joutui ottamaan haltuunsa Kiuruvedellä Ylä-Savossa. Kuntayhtymä, joka on kuvannut hoivakoti Kallionsydämen epidemiaa erittäin vakavaksi, antaa Ylellä ankaran arvion hoivayritys Attendon suoriutumisesta epidemian ehkäisyssä.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymä otti toimintavastuun Kallionsydämestä 9. huhtikuuta haluttuaan varmistaa, että ”Kalliosydämen asukkaat saavat tarvitsemansa vaativan sairaanhoidon hoivakotiin”.

Hoivakodissa tehtiin vakavia virheitä koronaepidemian puhjetessa, eikä virheitä saatu korjattua edes tarkastuskäynnin ja huomautusten jälkeen, kuntayhtymän johtaja kertoo Ylellä.

”Kallionsydämen hoivakodissa johtaminen ja hygieniamääräysten noudattaminen ei ollut ollenkaan tilanteen vaatimalla tasolla. Johtamisen puutteista kärsi koko toiminta. Asiakkaiden näkökulmasta hoito ei enää ollut asianmukaista”, Ylä-Savon sote-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen sanoo.

LUE TÄHTIANALYYSI:

Puutteita oli esimerkiksi hygieniassa, siivoamisessa sekä asiakkaiden hoitoisuuden arvioinnissa, Pekkanen kertoo Ylelle. Myöskään sairastuneiden eristäminen ei onnistunut hyvin.

”Koko hoivakoti taitaa olla altistunut.”

Asukkaista merkittävä osa on saanut tartunnan ja sen lisäksi myös yli puolet hoivakodin vakihenkilökunnasta on sairastunut koronaan, viime viikolla kerrottiin. Koska työssä oleva henkilöstö on näin ollen ymmärrettävästi ylikuormittunutta, koetaan Attendossakin, että yritys ei itsenäisesti voi ”näissä olosuhteissa taata asukasturvallisuutta”, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sanoi tiedotteessa viime viikolla.

Hoivakoti on nyt Itä-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa. Viranomaisten päätöksen myötä hoivahenkilöstö siirtyy Attendon vuokraamana Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän johdettavaksi. Asukkaita ei siirretä Kallionsydämestä.

LUE LISÄÄ: