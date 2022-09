Energiayhtiö Fortum vahvisti tiistai-iltana, että neuvottelut sen saksalaisen tytäryhtiön Uniperin pelastuspaketista ovat loppusuoralla.

Fortumin mukaan neuvotteluissa ovat esillä muun muassa Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden myynti Saksan valtiolle, Fortumin Uniperille myöntämän rahoituksen palauttaminen Fortumille sekä Saksan valtion suunnittelema Uniperin pääomankorotus.

Juuri ennen Fortumin julkaisemaa tiedotetta Uniper kertoi, että se neuvottelee Saksan valtion kanssa kahdeksan miljardin euron suuruisesta pääomituksesta.

Markkinoilla on liikkunut tänään runsaasti huhuja Uniperin kansallistamiseen liittyen. Helsingin pörssi on keskeyttänyt kaupankäynnin Fortumin osakkeella.

Fortum on kertonut tiedottavansa, kun sopimus ”pitkän aikavälin ratkaisusta” on viimeistelty ja allekirjoitettu.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan neuvottelut ovat kesken, ja neuvotteluosapuolia ovat Uniper, sen enemmistöomistaja Fortum ja Saksan hallituksen edustajat.

”Valtio-omistaja kommentoi tätä kokonaisuutta siinä vaiheessa kun yhtiöt ovat itse ratkaisusta tiedottaneet”, Tuppurainen totesi.

Hän osallistui tiistaina Brysselissä eurooppaministereiden kokoukseen.

Aiemmin tänään talousuutissivusto Business Insider kertoi, että Uniperin kansallistamisesta olisi tulossa Saksalle yli 30 miljardin euron lasku. Uniperin päivätappiot ovat viime aikoina vaihdelleet 50–100 miljoonassa eurossa.

Tuppurainen totesi, että valtio-omistajalla on selkeät tavoitteet Fortumin suhteen.

”Fortumin ydinliiketoiminnan jatko on valtio-omistajalle tärkeää, ja me haluamme aikaansaada sellaisen ratkaisun, joka turvaa Fortumin pitkän aikavälin toimintakyvyn.”

Valtio-omistajalle on myös tärkeää, että Fortumin alkuvuodesta Uniperille antamaa kahdeksan miljardin rahoitusta ei menetetä.

”Nämä olivat tavoitteita jo kesällä. Ne tavoitteet ovat edelleen voimassa.”

Kun yhtiöt tiedottavat sopimuksen syntyneen, kutsutaanko koolle Fortumin ylimääräinen yhtiökokous, vai voiko valtio-omistaja tehdä päätöksen sopimuksen hyväksymisestä yksin?

”Tässä asiassa toimivaltainen taho on Fortumin hallitus. Aivan kuten vuonna 2017, kun Fortum lähti omistajaksi Uniperiin, asiasta päätti Fortumin hallitus. Fortumin hallituksella on vastuu löytää ratkaisu, joka on kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen”, Tuppurainen totesi.

”Valtio on enemmistöomistaja Fortumissa, mutta ei suinkaan ainoa omistaja.”

Tuppurainen ei halunnut kommentoida, olisiko julkisuudessa esillä ollut näkemys siitä, että Fortum saisi kahdeksan miljardin euron rahoituksen takaisin, valtio-omistajaa tyydyttävä ratkaisu.

”Lähtökohtaisesti en kommentoi vuototietoja. Jo kesällä pidimme tärkeänä lähtökohtana sitä, että Fortum ei pääomita Uniperia eikä Suomen veronmaksajien tule pääomittaa Fortumia ja että tämä kahdeksan miljardin euron rahoitus säilyy saatavana Fortumille. Nämä tavoitteet ovat edelleen ennallaan.”

Millaiset ehdot?

Heinäkuussa solmitussa Uniperin edellisessä pelastuspaketissa yksi tärkeä tavoite oli se, että Fortumilla säilyisi enemmistöomistus saksalaisyhtiössä.

Pelastuspaketin koko oli heinäkuussa noin 15 miljardia euroa. Elokuun lopun neljän miljardin euron lisäapupyyntö nosti yhtiön avuntarpeen jo lähes 20 miljardiin euroon.

Tämän lisäksi yhtiö oli saanut jo tammikuussa emoyhtiöltään Fortumilta neljän miljardin euron lainan sekä neljän miljardin euron takauksen rahoitusongelmiinsa.

Tuppurainen totesi, että on syytä panna merkille, että tilanne on muuttunut merkittävästi kesän sopimuksen tekemisen jälkeen.

”Venäjä on entisestään kiristänyt otettaan, vahvistanut toimia, joilla se käy Eurooppaa vastaan energiasotaa. Kesän sopimus perustui arvioihin siitä, että Nord Stream 1 -putkesta olisi vielä saatavissa jossain määrin maakaasua. Nyt tiedämme, että nämä toimitukset ovat poikki. Luonnollisesti tässä tilanteessa Uniper tuottaa suuria tappioita.”

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen arvioi aiemmin, että jos Uniperin kansallistamisneuvotteluihin mennään, paras mahdollinen skenaario olisi se, että Fortum saisi takaisin miljardit, jotka on osoitettu Uniperille lainoina ja takauksina sekä saisi otettua joitain Uniperin kannattavia osia itselleen.

Tämä on kuitenkin hänen mukaansa epärealistinen odotus.

”Realistisempaa on, että omistusosuus lähestyy nollaa, mutta lainat ja takaukset saadaan takaisin.”