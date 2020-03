Harry ”Hjallis” Harkimo kertoo Liike Nytin lähtevän mukaan perussuomalaisten välikysymykseen, jossa aiotaan vaatia hallitukselta selkeä linjaus siitä, miten Suomi toimii omilla rajoillaan ja turvapaikkapolitiikassaan, jos siirtolaiskriisi puhkeaisi. Lisäksi perussuomalaiset haluaa tarkennusta siihen, miten Suomi tukee Kreikkaa.

”Minä olen Liikkeen ainoa kansanedustaja. Se tarkoittaa sitä, että en missään olosuhteissa pysty jättämään omaa välikysymystä. Tästä syystä lähdin mukaan ajamaan tätä todella tärkeää asiaa perussuomalaisten esittämän välikysymyksen kautta, vaikka en ole samaa mieltä kaikkien välikysymyksen perustelujen yksityiskohtien kanssa. Hädässä olevien ihmisten auttaminen on tärkeää, mutta itseään ei saa antaa huijata olemalla liian sinisilmäinen ja kieltämällä faktat Kannatamme työperäistä maahanmuuttoa. Sitä pitää sujuvoittaa. Kannatamme kiintiöpakolaisjärjestelmää. Emme kannata sitä, että Suomi koko ajan lisää turvapaikanhaun vetovoimatekijöitä, kun muut maat, kuten Ruotsi, tekevät juuri päinvastoin”, Harkimo perustelee Puheenvuoron blogissaan.

Viimeaikaiset hybridivaikuttamiseen liittyvät tapahtumat EU:n ulkorajoilla ovat Harkimon mukaan muuttaneet poliittista tilannekuvaa.

”Suomella on aito uhka joutua samanlaiseen tilanteeseen minkä Kreikka on jo kohdannut. Syynä on itäinen rajamme. Sen vuoksi hallituksella täytyy olla maahanmuuttoon liittyvissä isoissa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä selkeämpi linja. Nyt sitä ei ole ja se on vastuutonta. Suomen rajat eivät voi olla näin auki”, hän sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) katsoi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina, että Suomessa on varauduttu siihen, että vastaava tilanne saattaisi syntyä Suomen rajalle.

”Meillähän tälläkin hetkellä on lainsäädännössä mahdollisuus siihen, että tällaisessa tilanteessa olisi mahdollisuus sulkea rajat väliaikaisesti ja sitä kautta rajoittaa maahantuloa. Jos meidän rajoillemme tuotaisiin ihmisiä ja pakotettaisiin ylittämään raja, ja siihen liittyisi hybridivaikuttamista, on aivan selvää, että mekin siihen joutuisimme reagoimaan”, hän kommentoi.

Harkimon mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

”Lainsäädäntömme ei tällä hetkellä salli sitä. Liike Nyt vaatii, että lainsäädäntöä muutetaan, jotta Suomi voi suojata itsensä ja Euroopan unionin samanlaisilta tilanteilta, mitä Kreikan rajalla nyt tapahtuu. Yli tuhat kilometriä pitkää Itärajaamme pitää pystyä valvomaan kunnolla ja turvapaikanhakumahdollisuus pitää pystyä väliaikaisesti keskeyttämään. Ennen kuin nämä asiat ovat kunnossa, meillä ei ole muuta keinoa kuin diplomatia”, hän vastaa Marinille.

Kokoomus ilmoitti eilen tiistaina, ettei sen eduskuntaryhmä lähde mukaan välikysymykseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei hyväksy hallituksen toimintaa Kreikan ja Turkin kiistassa, mutta katsoo asiaa monelta osin eri lähtökohdista kuin perussuomalaiset.

