Auli Valpola, Lontoo: Britannia peruuttelee

Britannian konservatiivinen ­pääministeri Rishi Sunak on alkanut löysentää aiemmin hyväksyttyä ilmastonmuutospolitiikkaa ja käyttänyt syynä taloudellisia vaikeuksia. Pari viikkoa sitten hän ilmoitti, ettei uusien polttomoottoriautojen myyntikielto tulekaan voimaan vielä vuonna 2030, vaan sitä lykätään viidellä vuodella.

Hän muutti myös määräyksiä britti­kodeissa yleisesti käytössä olevien kaasuboilereiden vaihtamisesta lämpöpumppuihin. Vähävaraisten talouksien ei tarvitse tehdä muutosta, ja muiden olisi vaihdettava vasta boilerin tultua käyttö­ikänsä päähän vuoden 2035 jälkeen.

Sunak perusteli päätöksiään sillä, ­että muutoksista tulisi kuluttajille kohtuuttomia menoja ja että Britannia on tehnyt ilmastonmuutoksen ­estämiseksi enemmän kuin muut maat. Hän korosti, etteivät EU-maatkaan lopeta uusien bensiini- ja dieselautojen myyntiä ennen vuotta 2035.

Reilu viikko sitten hallitus antoi norjalaiselle Equinor-energiayhtiölle luvan aloittaa öljyn- ja kaasunporauksen Rosebankin öljykentällä. Tämä on suurin uusi projekti Pohjanmerellä vuosiin.

Sunak haluaa lisätä fossiilisten polttoaineiden tuotantoa energiaturvallisuuden parantamiseksi. Opposition työväenpuolue ei antaisi päästessään valtaan uusia lupia, muttei myöskään peruisi vanhoja.

Hallituksen tavoitteena on yhä hiili­neutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Pääministerin mukaan päämäärään päästään vähemmänkin tiukoilla toimilla.

Sunakin ilmoitukset ovat suututtaneet monia tahoja autoteollisuudesta luonnonsuojelijoihin, ja vastustajia on ollut myös konservatiivisen puolueen sisällä. Sähköautojen ja akkujen tuotantoon investoineet suuret autonvalmistajat, kuten Ford ja Stellantis, ovat ilmoittaneet seuraavansa edelleen vuoden 2030 tavoitetta.

Riippumattoman ilmastonmuutoskomitean puheenjohtajan Piers Forsterin mielestä Britannia on menettänyt johtoasemansa ilmastonmuutosasioissa. Hallituksen suunnanmuutos vähentää liike-elämän ja sijoittajien luottamusta ja muuttaa Britannian maakuvaa maailmalla.

”Muiden maiden diplomaatit, poliitikot ja toimittajat kyselevät, mitä oikein tapahtuu. Epäilemättä jotkut käyttävät muutosta tekosyynä heikentää omaa politiikkaansa”, Forster totesi The Economist -lehden kestävän kehityksen tilaisuudessa.

Autoton päivä. Ihmiset kulkivat sankoin joukoin polkupyörillä Brysselissä syyskuun 17. päivänä, jolloin kaupungissa vietettiin autotonta sunnuntaita. Autotonta päivää vietetään joka vuosi, ja silloin kaupunkilaiset voivat esimerkiksi pyöräillä autoteillä, jotka on suljettu autoilta. Kuva: Zheng Huansong

Saara Koho, Bryssel: Paussi sääntelyyn

Ranskalainen poltto­aineyhtiö Total Energies lupasi syyskuussa jatkaa bensan hintakattoa ”niin pitkään kuin hinnat pysyvät korkealla”. Hintakatto on 1,99 eurossa litralta, ja sen piti olla alun perin voimassa joulukuun loppuun.

Total Energies on pörssiyhtiö, jonka omistus on hajautunutta. Se ei siis ole valtionyhtiö. Muiden ketjujen pumpuilla Ranskassa bensiinin hinta voi olla yli kaksi euroa litralta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi toukokuussa Élysée-palatsissa pitämässään linjapuheessa, ­että Euroopan unionin ympäristösääntely pitäisi laittaa tauolle.

Hänen mukaansa Euroopan unioni on jo tehnyt ­ympäristölainsäädännössä ”enemmän kuin Yhdysvallat, Kiina tai mikään muu mahti” ja tarvitsee nyt vakautta. Ranskan vihreät eivät ilahtuneet presidentin avauksesta.

EU:ssa neuvotellaan loppuvuonna ­lisäbudjetista. Komissio on sitä mieltä, että EU:n vuoteen 2027 ulottuva budjetti pitää avata ja sitä pitää vahvistaa 66 miljardilla eurolla. Siitä 17 miljardia euroa olisi suoria avustuksia Ukrainalle.

Neuvotteluista voi tulla tiukat, ­sillä tuki Ukrainalle horjuu Itä-Euroopassa. Viisi Ukrainan naapurimaata on asettanut ukrainalaiselle viljalle tuontikiellon. Slovakian parlamenttivaalit voitti populistinen Smer-puolue, jolla on Venäjä-­mielinen johtaja Robert Fico.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on ollut Ukrainan sodan alkamisesta saakka poikkiteloin EU:n pakotepolitiikassa. Hän on kiristänyt maalleen poikkeuksia.

Joanna Palmén, Tukholma: Liian kallista

Edelleen on liian ­kallista olla ruotsalainen, ­julisti Ruotsin energia- ja elinkeinoministeri Ebba Busch ilmoittaessaan, että ensi vuoden alusta alkaen poltto­aineverot laskevat.

”Hallituksen tärkein taloudellinen tehtävä on hillitä inflaatiota mutta myös tukea kotitalouksia läpi kriisin. Kun laskemme bensiinin ja dieselin hintaa, on halvempaa tuottaa ruokaa, kuljettaa ruokaa ja ostaa ruokaa.”

Pari viikkoa myöhemmin julkistettuun hallituksen budjettiesitykseen oli laskettu auki myös budjetin ­vaikutukset Ruotsin ilmastopäästöihin ja päästö­tavoitteisiin. Ehdotuksessa todetaan sen kummempia selittelemättä, ettei nykyisillä ja päätetyillä ilmastotoimilla päästä tavoitteisiin.

”Edelleen on liian ­kallista olla ruotsalainen.”

Ruotsi tavoittelee liikenteen päästöjen laskemista 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 ­mennessä sekä päästöjen nettonollatasoa vuoteen 2045 mennessä.

Budjettiehdotuksen mukaan heinäkuusta 2022 kesäkuuhun 2023 tehdyt päätökset nostavat päästöjä 5,9–9,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidina mitattuna vuoteen 2030 mennessä. Eniten tähän vaikuttaa päätös laskea polttoaineiden sekoitusvelvoite EU:n minimitasolle ensi vuoden alusta alkaen.

Hallitus on luvannut palata päästötavoitteisiin myöhemmin syksyllä julkistettavassa ilmasto-ohjelmassaan. Valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson ei suostunut budjettitiedotustilaisuudessa kommentoimaan, aikooko hallitus luopua tavoitteista vai päättää uusista päästövähennystoimista.

Veera Honkanen, San Francisco: Ukraina-tuki pelinappulana

Ukrainalle annettavasta tuesta on Yhdysvalloissa tullut poliittinen peli­nappula. Vastaan ­haraa etenkin republikaanipuolueen radikaalisiipi. Yksi trumpilaisen maga-liikkeen vahvoista tukijoista on kongressiedustaja Matt Gaetz, jonka mukaan Yhdysvaltain pitäisi keskittyä oman, Meksikon-vastaisen rajansa vahvistamiseen.

”Tässä maassa innostus tukea ponnisteluita ulkomailla on hiipumassa. Haluamme turvata oman rajamme. Haluamme nähdä innostusta omasta rajavartiostostamme. Emme tue inflatorista, kiihtyvää ja vaarallista rahanmenon jatkumista Ukrainan sodassa”, Gaetz sanoi syyskuussa.

Kyse ei kuitenkaan ole Meksikon-­vastaisesta rajasta, eikä lopulta edes rahasta. Ei Yhdysvallat kirjoita Ukrainalle avoimia sekkejä, minkä lainsäätäjät hyvin tietävät.

Kyse on politiikasta ja vallasta. Sodassa hyökkäävää Venäjää vastaan Ukraina on taistellut etenkin Yhdysvaltain antaman avun turvin, mistä on kiittäminen erityisesti presidentti Joe Bidenia.

Kun kerran demokraatit kannattavat tukea, maga-änkyröillä ei ole ­muuta vaihtoehtoa kuin vastustaa sitä. Taustalla on myös ihailua Venäjän ­presidentti Vladimir Putinia kohtaan, mikä ei yllätä, ihailevathan he myös kotitekoista wannabe-diktaattoria Donald Trumpia.

Gaetzin johdolla edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy syrjäytettiin tehtävästään tiistaina. Vaikka McCarthyn seuraaja olisi myötämielinen Ukrainaa kohtaan, Gaetz joukkoineen ei epäröi lyödä kapuloita rattaisiin.

Ruuhkaa. Saksassa yleinen mielipide on kääntynyt moottoriteiden nykyistä tiukempien nopeusrajoitusten kannalle. Kuva Hampurin A7-valtatieltä syyskuulta. Kuva: Bodo Marks

Anna Saraste, Berliini: Saksa jää jälkeen

Saksan energiatuotannon prioriteetit menivät uusiksi, kun vuosi 2022 toi lähes täydellisen lopun venäläisille ­kaasu- ja öljytoimituksille. Energian saatavuus ajoi ilmastoystävällisyyden edelle. Fossiilisten energialähteiden osuus ­kasvoi viime vuonna 56 prosenttiin maan energiantuotannosta.

Käytännössä Saksa oli liemessä ­ilmastotavoitteiden kanssa jo ennen ­sotaa. Olaf Scholzin hallituksen ­tavoite rakentaa keskimäärin neljä tuulivoimalaa päivässä laahaa jäljessä. Nyt niitä pystytetään noin yksi päivässä.

Asiantuntijat ovat tänä vuonna varoitelleet liikenteen päästöjen karkaamisesta kauas tavoitelluista ylärajoista. Liikenneministeri Volker Wissing on torpannut toistuvasti ajatuksen nopeusrajoitusten alentamisesta. Vielä vaalien alla vuonna 2021 Scholz lupaili 130 kilometrin tuntivauhtikattoa moottoriteille. Yleinen mielipide on jo kääntynyt tiukempien rajoitusten kannalle.

Saksan vuonna 2019 päättämä ilmastonsuojelulaki nojaa Pariisin ilmastosopimukseen ja pitää sisällään kasvihuonekaasujen vähentämisen vuoden 1990 päästötasosta 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Saksa ylittää tällä hetkellä reippaasti vuotuiset päästökatot: viime ­vuonna päästöjä kertyi yli miljoona CO2-­tonnia enemmän, yhteensä 764 miljoonaa tonnia.

Ilmastotavoitteista joustamista päättäjät ovat perustelleet Ukrainan sotilaallisella ja taloudellisella tukemisella, energiakriisillä sekä inflaatiolla. Rahaa on palanut suunniteltua enemmän puolustukseen ja isojen energiayhtiöiden, kuten Uniperin, pelastamiseen.