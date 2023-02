Ahtaajien lakko sulki Suomen satamat viikko sitten keskiviikkona. Lakon sovittelu jatkuu tänään sunnuntaina.

Minkälaista vahinkoa lakosta on tullut, Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila?

”Tilanne on hyvin valitettava. Lakosta on tullut taloudellista vahinkoa yhteiskuntaan ja myös sivullisiin yrityksiin.”

”On kuitenkin sanottava, että alkuvaiheessa on pärjätty suhteellisen hyvin. Kovin dramaattista muutosta ei ole tuotannossa tapahtunut. Raaka-aineista ei ole sellaista pulaa, että yritykset laajalti olisivat joutuneet tuotantoa supistamaan. Tavaroita löytyy kaupoista, ja niin edelleen. Tähän asti on pärjätty kohtalaisen hyvin, yritykset ovat pystyneet ennakoimaan ja varautumaan tilanteeseen.”

”Toki kun lakko jatkuu, vaikutukset alkavat kertautua ja voimistua.”

Mikä on satamien merkitys Suomen ulkomaankaupalle?

”Suomea on usein sanottu saareksi, se kuvaa tätä meidän logistista asemaa. Tilanne korostuu nyt kun itäraja on pitkälti kiinni. Käytännössä ainoa merkittävä reitti markkinoille on meritie.”

”Vientitavaramme ovat aika raskaita, niitä pitää kuljettaa maanteitse satamiin ja sieltä eteenpäin. Meriyhteyden auki pysyminen on Suomelle aivan elintärkeää.”

Miltä talouden tilanne nyt yleisesti näyttää?

”Nyt kun on vuosi eletty tätä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, Suomen ja Euroopan talous on osoittanut tiettyä joustavuutta. Taloudet ovat pysyneet nollan tuntumassa, osittain jopa plussalla. Tästä vuodesta ennustetaan nyt hieman parempaa kuin miltä syksyllä näytti, näkymät ovat viime viikkoina ja kuukausina parantuneet aavistuksen.”

Miten lakot vaikuttavat talouskasvuun?

”Satamalakosta kun puhutaan, se riippuu tietysti lakon kestosta. Pitää muistaa, että kaikki satamat eivät ole kiinni, vaan osa on pystynyt toimimaan lakosta huolimatta.”

”Yritykset ovat voineet varautua, ehkä aikaistaa jotain toimituksia, ja osa menetyksistä voidaan kuroa kiinni myöhemmin.”

”Tässä vaiheessa ei bruttokansantuotteen kannalta olla vielä dramaattisissa luvuissa, mutta totta kai lasku kasvaa jos tämä tästä selvästi pitkittyy.”

Millaista viestiä kuulet yrityksistä juuri nyt?

”Yleisesti ottaen tunnelma on kohtalaisen rauhallinen. Meillä on työmarkkinakierros hyvässä vauhdissa, melkein puoli miljoonaa suomalaista on tehnyt viennin avauksen mukaisen ratkaisun. Näemme, että tämä on ainoa tie eteenpäin.”

Auto- ja kuljetusalan liitto vaatii muita korkeampia palkankorotuksia. Miten näet tämän tilanteen?

”Myös palvelualat ovat alkaneet tehdä sopimuksia tämän viennin avauksen mukaan, esimerkiksi melko matalapalkkainen kaupan ala on päässyt sopimukseen samoilla nuoteilla.”

”Kyllä tämä tilanne kovasti ihmetyttää, että miksi joku sinänsä varsin hyvin palkattu ala katsoo, että tämä viennin avausratkaisu ei riittäisi.”

Fakta Miljardi kuussa Ahtaajien lakko vie Suomen bruttokansantuotteesta 0,3–0,35 prosenttia viikossa, arvioi suuntaa antavasti Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kuukaudessa lakon hintalappu nousisi kaiken kaikkiaan yli miljardiin euroon. Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa satamista on lakon vuoksi pysähdyksissä. Suomen vientitavaroista noin 90 prosenttia kulkee satamien kautta. Osa asiakkaista kääntyy muiden toimittajien puoleen tilapäisesti tai pysyvästi, Etla arvioi. Teollisuusliiton mukainen yleinen palkkalinja ulottuu jo noin 450 000 työntekijälle. Sopimus tehty muun muassa kemianteollisuuteen, kauppaan ja teollisuuden toimihenkilöille. Kunta- ja hyvinvointialan sopimuksissa automaatio: saavat teollisuuden linjan päälle vuosittain prosenttiyksikön. Metsäteollisuus irtaantui vuonna 2020 työehtosopimustoiminnasta, ja näin ollen alalta katosi yleissitovuus. Teknologiateollisuus on järjestänyt tes-toimintonsa erilliseen yhdistykseen.

AKT lipeää SAK:n rintamasta. Horjuuko sopimisen järjestelmä?

”Jos tilanne on kerrasta toiseen sellainen, että viennin avausta yritetään joka puolelta ohittaa ja ylittää, on vaikea löytää seuraavalla kierroksella sitä avaajaa.”

”Ainoa vaihtoehto on tämä viennin kilpailukykyyn perustuva palkkamalli, kuten muissakin Pohjoismaissa. Usein viitataan Ruotsiin. He ovat 25 vuotta toimineet pääpiirteissään näin, heillä on myös selvää koordinaatiota palkansaajapuolella. Samanlainen perusjärjestelmä on myös Norjassa ja Tanskassa.”

”Tällainen pieni, avoin ja viennistä elävä talous ei oikeastaan voi kovin toisentyyppisellä mallilla mennä eteenpäin.”

Metsäteollisuus irtautui valtakunnallisista sopimuksista pari vuotta sitten. Onko paineita nähtävissä siihen, että muutkin siirtyisivät?

”En tunnista itse isoja paineita tähän suuntaan. Toki tilanteet muuttuvat ja niitä arvioidaan yrityksissä. Kun kierros aikanaan päättyy, katsotaan, mitä siitä voidaan ottaa opiksi.”

”Yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Yrityskohtainen sopiminen laajassa mittakaavassa, kun mennään pk-yrityksiin, on jo varsin hankalaa. Siinä mielessä en näe muuta tietä eteenpäin kuin vientivetoisuus.”

”Siinä voi tietysti olla vähän vaihtelua, kuinka näitä rakenteita eri toimialoilla muokataan.”

Mitä työrauhalainsäädännölle pitäisi tehdä?

”Se on äärimmäisen vanhaa lainsäädäntöä, ja osoittanut olevansa hyvin toimimaton, kykenemätön estämään laittomia lakkoja. Nyt on kuitenkin kyse laillisesta työtaistelusta, kun sopimus ei ole voimassa.”

Mikä on työehtosopimusten yleissitovuuden tulevaisuus?

”Voimme kehittää työelämää ja työehtosopimuksia myös yleissitovan mallin sisällä. Sopimusten sisältö voi hyvin paljon vaihdella. Se, ovatko työmarkkinat jäykät tai joustavat, ei kulminoidu erityisesti tähän kysymykseen, vaan siihen, minkälaisia sopimukset ovat, kuka määrää korotustason ja kuinka paljon sopimusten sisällä on yrityskohtaisia joustoja.”

Miksi sopiminen on Suomessa niin vaikeaa?

”Euroopan maiden välillä on isoja vaihteluja. Joissain on päästy eteenpäin katsovaan tilanteeseen ja tunnistettu yhteiset intressit. Pohjoismaat ovat hyvä esimerkki, ja myös Saksan mallista on paljon puhuttu, siellä positiivista ovat yrityskohtaisuus ja joustot.”

”Pakko tässä on kuitenkin olla optimisti ja katsoa eteenpäin. Emmeköhän me Suomessakin pysty löytämään ratkaisuja, joilla pysymme kilpailukykyisinä ja jotka pitävät työmarkkinat riittävän joustavina.”

Katso haastattelu kokonaisuudessaan oheisesta videosta.