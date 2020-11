Pääministeri Sanna Marin (sd) ei sulje pois kovienkaan toimien mahdollisuutta Suomessa.

Marin korostaa, että vielä tilanne ei ole sellainen, jossa tarvittaisiin voimaan poikkeusoloja ja käyttöön valmiuslain työkaluja.

Hallitukselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, millainen liikkumisen rajoittaminen voisi tulla poikkeusolojen myötä kyseeseen ja onko poissuljettua lähteä rajoittamaan jopa ihmisten oikeutta liikkua kodin ulkopuolella.

”Minun mielestäni ei ole viisasta tässä tilanteessa sulkea mitään keinoa ulos. Me etenemme tilanteen vaatimalla tavalla”, pääministeri vastasi.

Jos Suomessa tulee eteen tilanne, jossa valmiuslaki on otettava käyttöön, kyseeseen tulevat pääministerin mukaan todennäköisesti kaksi kokonaisuutta, ensinnäkin terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja toiseksi ihmisten liikkumisen rajoittaminen. Marin korosti, että kyseessä täytyy olla välttämätön keino taudin leviämisen estämiseksi.

”Tuolloin voisivat tulla kyseeseen tämänkaltaiset toimet, enkä pidä järkevänä sitä, että ennalta sulkisimme mitään keinoa pois, vaan tilanteen mukaisesti etenemme.”

Miksi hallitus ei säädä maskipakkoa?

Maskipakon säätämiseen Marin suhtautuu kuitenkin torjuvasti. Hallitus on huomauttanut, että maskipakon säätäminen lakiin olisi ylipäätään ongelmallista perusoikeuksien kannalta.

Oikeusoppineet ovat kuitenkin arvioineet julkisuudessa, miten maskipakon säätäminen olisi mahdollista. Esimerkiksi perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin on hahmotellut asiasta lakiluonnoksen.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

Pääministeri vetosi siihen, ettei hän haluaisi lähteä sakottamaan ihmisiä, jotka eivät käytä maskeja.

”Mikäli meille tulisi pakkokeinoja käyttöön, näihin liittyy myös sanktioinnin tarve”, Marin huomautti tiedotustilaisuudessa.

Tämä liittyisi pakkotoimien valvomiseen.

”En kyllä haluaisi nähdä Suomessa tilannetta, että me alamme sakottaa kansalaisiamme siitä, että he eivät käytä maskia tai siitä, että he liikkuvat julkisella paikalla, mikäli tulisivat kyseeseen niinkin painavat toimet kuin valmiuslakiin siirtyminen ja kenties jopa ulkonaliikkumiskielto. Eli tällaista tilannetta pitää kyllä välttää ja vetoan vahvasti ihmisiin, että nyt noudatetaan niitä suosituksia niin, että pakkokeinoihin ei tarvitse turvautua, emmekä näkisi Suomessa tilannetta, että kansalaisia aletaan tällaisessa tilanteessa sakottamaan.”

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin myös joulun vietosta.

”Minun viestini on se, että älkää lähtekö matkoille, älkää lähtekö ulkomaille, välttäkää kaikkea sellaista toimintaa, joka ei ole välttämätöntä. Se tarkoittaa esimerkiksi vapaa-ajan toimintaa, juhlia, harrastuksia, muita vastaavia. Näistä luopuminen on kohtuullista näin vakavassa tilanteessa”, pääministeri vetosi.