”Liikevaihto 3 154,7 miljoonaa euroa.” Näin todetaan Veikkauksen verkkosivuilla valtionyhtiön vuoden 2018 liikevaihdosta. Yhtiön tosiasiallinen liikevaihto on kuitenkin huomattavasti kolmea miljardia euroa suurempi, Ylen MOT-ohjelma kertoo.

MOT kertoo, että Veikkauksessa puhutaan sisäisesti yhtiön ”oikeasta” liikevaihdosta, joka on kertaluokkaa suurempi kuin virallisesti ilmoitettu kolmen miljardin euron liikevaihto: peräti 13 miljardia euroa. Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski vahvistaa vaihtoehtoiset luvut Ylelle.

”Ei meillä ole mitään ongelmaa sitä kertoa. Se on noin 13 miljardia”, Sarekoski kommentoi ohjelmalle.

Lukujen ero johtuu suhtautumisesta peliautomaateissa pyörivään rahaan eli niiden liikevaihtoon.

Virallisissa tilinpäätöksissään Veikkaus kertoo muiden pelien kohdalla liikevaihdon, mutta peliautomaattien kohdalla vain ”pelikatteen” eli yhtiölle jäävän voiton, joka on noin 840 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen alaviitteen mukaan ”peliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä".

Todellisuudessa peliautomaattien liikevaihto on peräti 11 miljardia euroa, sillä raha kiertää niissä pelaajalta koneeseen, koneesta voittoina pelaajalle ja pelaajalta jälleen koneeseen. Käsikirjoituksensa mukaan MOT kysyy Sarekoskelta, halutaanko todellinen luku pitää piilossa, jotta peliautomaattien tärkeyttä Veikkaukselle ei ymmärrettäisi.

”Emme me sitä piilota. Kuten nytkin, olemme kertoneet koko uuden yhtiön olemassaoloajan erilaisissa tilaisuuksissa meidän esittelykalvoissamme, mikä on totaaliliikevaihtomme. Se on meillä sisäisesti käytössä ja aivan avoimesti kerromme, että yhtiön liikevaihto on tänä vuonna 13 tai 12,8 miljardia”, Sarekoski sanoo Ylelle.

Kun yhtiön todellinen liikevaihto on 13 miljardia ja peliautomaattien liikevaihto 11 miljardia, on peliautomaattien osuus yhtiön koko liikevaihdosta lähes 85 prosenttia.

Sarekosken mukaan on ”normi” peliyhtiöissä, että luvut ilmoitetaan kuten Veikkaus tekee. Näin ei MOT:n mukaan kuitenkaan ole ainakaan Pohjoismaissa, sillä Ruotsissa Svenska Spel ja Tanskassa Danske Spil kertovat vain pelikatteensa tilinpäätöksessään. Sen sijaan Norjassa Norsk Tipping kertoo sekä liikevaihdon että pelikatteen, mutta ei sekoita näitä lukuja, MOT kertoo.