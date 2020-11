HUS-alueella positiivisuusprosentti on nyt lähellä kolmea niin, että prosentti on vaihdellut 2,5:stä 2,9 prosenttiin. Johtajaylilääkärin mukaan testausmäärät huomioon ottaen tilannearvio on aika luotettava.

Korona. HUS-alueella positiivisuusprosentti on nyt lähellä kolmea niin, että prosentti on vaihdellut 2,5:stä 2,9 prosenttiin. Johtajaylilääkärin mukaan testausmäärät huomioon ottaen tilannearvio on aika luotettava.

Korona. HUS-alueella positiivisuusprosentti on nyt lähellä kolmea niin, että prosentti on vaihdellut 2,5:stä 2,9 prosenttiin. Johtajaylilääkärin mukaan testausmäärät huomioon ottaen tilannearvio on aika luotettava.

HUSin alueella on jo osia, jotka näyttävät täyttävän leviämisvaiheen kriteerit tiettyjen määritelmien mukaan, kertoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Pääkaupunkiseudun koronakartasta tummempia alueita erottuu ennen kaikkea Itä-Helsingistä ja Espoosta suurten ostoskeskusten ympärysalueilta sekä junaradan varrelta, Mäkijärvi kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa. Tummuusaste kertoo koronatartuntojen määrästä.

HUS liikkuu nyt kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen rajamaastossa Mäkijärven mukaan.

Uudellamaalla epidemiatilanne on huonontunut edellisestä viikosta, mutta tilanne on edelleen hallinnassa. Reilussa 40 prosentissa tapauksista tartunnanlähde on varma tai todennäköinen ja noin 20 prosentissa tapauksissa tartunnanlähteestä on epäily. Tällä hetkellä tauti on kotimainen siinä mielessä, että lähes puolet lähteeltään tunnistetuista tartunnoista saadaan perheenjäseniltä tai muutoin lähipiiriin kuuluvilta. Koronaviruspotilaiden aiheuttama kuormitus ei haittaa tällä hetkellä muiden potilaiden hoitoa HUSin sairaaloissa.

Tartuntatautirekisterin tiedon mukaan viime viikolla tartuntoja todettiin noin 850 ja edellisellä viikolla noin 760 Uudellamaalla. Positiivisten näytteiden osuus HUSLABissa analysoiduista näytteistä on ollut viime viikkoina 2,5-2,8 prosenttia.

”Olemme Uudellamaalla veitsenterällä. Nyt on ensiarvoisen tärkeää hakeutua testiin herkästi. Turvavälien noudattaminen ja kokoontumisten välttäminen on paras suoja itsensä suojelemiseksi ja epidemian rajoittamiseksi. Edelleen tartunnan saaneet ovat altistaneet suuren joukon muita ihmisiä tartunnalle. Tämä kertoo siitä, että ihmisten välisiä kontakteja on paljon ja ohjeita ei aina noudateta. Tämä mahdollistaa sen, että tilanne Uudellamaalla voi heiketä nopeasti”, HUSin johtajaylilääkäri Mäkijärvi totesi tiedotteessa torstaina.

Tiedotustilaisuudessa Mäkijärvi nosti esiin oireen, joka saattaa yllättää monet. Hän korostaa, että testitulokset saa nyt nopeasti.

”Oire, joka aina tahtoo yllättää, on aamulla herätessä sellainen tukkoinen olo. Ei ole kunnon nuha, eikä kunnon kurkkukipua, eikä kuumetta, mutta tuntee, ettei ole kunnossa. Silloinkin kannattaa käydä testissä. Näissä on löytynyt positiivisia vastauksia, Mäkijärvi sanoi tänään.

Torstain kokouksessa Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä hyväksyi kasvomaskisuosituksen yläkoulujen henkilöstölle. Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee Uudenmaan kuntia soveltamaan paikallisen epidemiatilanteen mukaan yläkouluikäisten oppilaiden kasvomaskien käyttöä koulussa. Koordinaatioryhmä hyväksyi myös päivitetyn ohjeen harrastustoimintaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 316 varmistettua uutta koronatapausta eiliseen verrattuna. Se voi sisältää nyt järjestelmiin kirjattuja tartuntoja useilta päiviltä.