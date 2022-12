Australian asevoimien eläköitynyt kenraalimajuri, strategisti Mick Ryan nostaa esiin kaksi ”kiinnostavaa” havaintoaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuoreista lausunnoista.

Venäjän vuosittaisessa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa puhunut Putin on sanonut muun muassa BBC:n mukaan, että Venäjä ei käyttäisi ydinasetta ensin ”missään olosuhteissa”.

Lisäksi Putin sanoi, että sota Ukrainassa on pitkällinen prosessi.

Ryan tulkitsee, että lausunnollaan ydinaseista Putin ”suurentaa nurkkaa, johon on maalannut itsensä”. Moni asiantuntija on ollut sitä mieltä, että Putin on pattitilanteessa, eikä hyviä vaihtoehtoja ole näkyvissä. Lausunnollaan Putin vähentää sitä uhkaa, että puolustusliitto Nato joutuisi suoraan puuttumaan sotaan, Ryan katsoo.

Ryanin mukaan Putin myös perääntyi, joskin vain hieman, näkemyksestään, että sota Ukrainassa on eksistentiaalinen Venäjälle. Myös tällä lausunnolla Putin pelaa itselleen pelitilaa, Ryan katsoo.

Ryanin mukaan Putinin lausunto ”pitkällisestä” sodasta on myös merkillepantava. Lausunto on Ryanin mielestä suunnattu useammallekin eri yleisölle.

Ensimmäinen yleisö on Venäjän kansa, jota hän valmistelee tulevaan, Ryan katsoo. Toisekseen Putin suuntaa sanansa Venäjän armeijalle ja turvallisuusviranomaisille, jotka hän haluaa pitää puolellaan, Ryan jatkaa.

”Kolmas yleisö ovat johtajat niissä länsimaissa, jotka haluavat jatkaa Ukrainan tukemista. [Putin] kysyy heiltä, ovatko korkea inflaatio ja energian hinta Ukrainan tuen arvoisia pitkällä aikavälillä”, Ryan kommentoi.

