Espoon sinisistä Liike nytiin keväällä siirtynyt kaupunginvaltuutettu Jukka Kilpi on erotettu Liike nytistä. Kilpi kertoo asiasta Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

Liike nyt vahvistaa tiedon erottamisesta Uudelle Suomelle.

Kilpi kertoo blogissaan, että puolue oli päättänyt erottamisesta, koska Kilpi oli esiintynyt samassa vaalimainoksessa sinisten entisten kansanedustajan Timo Soinin kanssa.

”Liike Nyt r.p.:n puoluehallitus toteaa, että esiinnyt entisen puolueesi värimaailmaa vastaavassa vaalimainoksessa entisen puolueesi puheenjohtajan kanssa. Puoluehallitus katsoo, että edellä kuvattu vaalimainos vahingoittaa Liike Nyt r.p.:tta. Asian käsittelyssä otetaan huomioon myös se, että olet pyydettäessä kieltäytynyt poistamaan mainokset”, Kilvelle lähetetyssä sähköpostiviestissä sanotaan blogin mukaan.

Liike nyt pyysi asiasta selvitystä

Samalla puolue on pyytänyt Kilveltä selvityspyyntöä. Selvityspyyntö oli lähetetty 25. toukokuuta ja sen määräajaksi oli annettu seuraava päivä 26. toukokuuta kello 12, Kilpi kertoo.

Kilpi ei ole antanut selvityspyyntöä määräajassa, koska ei kertomansa mukaan ollut vielä edes puolueen jäsen. Tätä hän perustelee sillä, ettei ollut saanut ratkaisua jäsenhakemukseensa.

Puolueelle antamassaan sähköpostivastauksessa Kilpi on kuitenkin päättänyt vetää jäsenhakemuksensa pois. Kilven mukaan hän ei ollut ennen selvityspyyntöä saanut minkäänlaista yhteydenottoa puolueelta.

Myöhemmin Liike nytiltä tuli Kilven mukaan tieto, että Kilpi on erotettu puolueesta ja erottamisesta päätettiin 28. toukokuuta 2021.

Sama vaalimainos poiki potkut myös Soinille

Kyseessä on jo toinen julkisuuteen noussut tapaus, jossa samassa vaalimainoksessa esiintyminen on johtanut erottamiseen. Länsiväylä kertoi eilen maanantaina, että Espoon sinisten hallitus on yksimielisesti päättänyt erottaa Timo Soinin. Soini pitää erottamistaan laittomana, koska häntä ei ollut kuultu asiassa.

Syynä oli se, että Soini esiintyi samassa vaalimainoksessa sinisistä Liike nytiin siirtyneiden Jukka Kilven ja Jonna Löflundin kanssa. He molemmat olivat keväällä siirtyneet Espoon sinisistä Liike nytiin. Kilven mukaan myös Löflund on saanut puolueelta samanlaisen selvityspyynnön.

Kilpi on tyrmistynyt asiasta.

”Olin tyrmistynyt siitä, että Liike nyt käynnisti erottamiseni puolueesta sen vuoksi, että esiinnyn samassa kuvassa johtamani Espoon kaupunginvaltuuston valtuustoryhmän jäsenen Timo Soinin kanssa, jonka 20-vuotinen valtuustoura päättyy kuntavaalien jälkeen”, Kilpi toteaa blogissaan.

Koska ehdokaslistat on jo jätetty, Kilpeä ja Löflundia ei voi poistaa Liike nytin ehdokaslistoilta. Mikäli heidät valitaan Espoon kaupunginvaltuustoon, he muodostavat Kilven mukaan sitoutumattoman valtuustoryhmän.

