Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustajat Joakim Vigelius ja Miko Bergbom olivat opposition kovan kritiikin kohteena torstaina, kun eduskunta keskusteli polttoaineiden hintaan liittyvästä kansalaisaloitteesta.

Aloitteessa esitettiin, että eduskunta ryhtyisi kiireellisesti toimiin luodakseen "autoilun elvytyspaketin", jolla bensan ja dieselin verotusta alennetaan. Aloite ehdottaa nestemäisten polttoaineiden valmisteveron poistamista yhden vuoden määräajaksi sekä nykyisen polttoaineveron pysyvää laskemista 50 prosentilla sen jälkeen.

Kansalaisaloitteen laittoi aluille Perussuomalainen nuoriso, joukossa nykyiset kansanedustajat Vigelius ja Bergbom. Osansa kritiikistä eduskunnassa sai myös perussuomalaisten varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen, joka kannusti aikanaan allekirjoittamaan kansalaisaloitteen. Oppositio kritisoi myös sitä, että perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ei ollut salissa paikalla, kuten ei myöskään liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps).

”Näistä puheista pitää joutua tilille”

Eduskuntakeskustelun aloittanut kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk) penäsi perussuomalaisilta, seisovatko he edelleen tavoitteidensa takana. Perussuomalaiset vaati ennen eduskuntavaaleja myös puolueena, että polttoaineiden verotus on laskettava asteittain EU:n minimitasolle, Aittakumpu sanoi.

”Nyt hallituksen toimilla asia ei kyllä käytännössä mene juuri sinne päinkään. Mitä polttoaineiden hinnoille on tapahtumassa oikeistohallituksen toimesta? Polttoaineveroja aiotaan laskea 160 miljoonaa. Käytännössä se arvioiden mukaan näkyy 4 senttiä per litra ‑muodossa, josta tulevien vuosien jakeluvelvoitteen nousu syö 3 senttiä. Tuloksena on noin 1 senttiä per litra alennusta. Tiedämme kaikki, että jos öljyn hinta puolestaan nousee, ei luvattua pumppuhintojen alennusta näy. Päinvastoin, pumppuhinnat silloin nousevat”, Aittakumpu sanoi.

”Suomalaisilla on oikeus tietää, miksi perussuomalaisten vaalilupaukset polttoaineiden hintojen roimasta alennuksesta eivät toteudu. Keskusta ei ole tällaista luvannut, koska tiedämme tilanteen. Jos ajatellaan tätä polttoaineveron poistoa, se tekisi vähintään 2,5 miljardin euron loven vuositasolla — 2,5 miljardia nykyisen hallituksen ottaman 11,5 miljardin velan päälle. Realiteetit ovat tulleet vastaan, hyvä hallitus.”

Myös SDP:n Joona Räsänen kritisoi puheita ennen vaaleja ja sen jälkeen.

”Vieläkö, vaalien jälkeenkin, te olette tämän aloitteen takana, minkä vaikutus tosiasiallisesti valtiontalouteen olisi ensi vuonna jopa 4 miljardia euroa — siis sen verran lisää velkaa sen 10 miljardin euron päälle, jonka joka tapauksessa otamme ensi vuonna? Arvoisat edustajat Bergbom ja Vigelius, vastatkaa nyt tähän kysymykseen. Kyllä teissä sen verran on edustajaa, että voitte sen sanoa, oletteko vielä tämän aloitteen kannalla vai ettekö te ole tämän aloitteen kannalla. Kyllä asian pihvi tässä keskustelussa on se, onko oikein, että ennen vaaleja voi puhua aivan mitä sattuu ja luvata aivan mitä sattuu. Kyllä näistä puheista pitää joutua tilille myös tässä salissa”, Räsänen sanoi.

Bergbom: Hallituksella historiallinen suunta

Miko Bergbom. Kuva: Henri Kärkkäinen

Keskustelussa mukana ollut Bergbom vastasi kritiikkiin. Hallitusohjelma ja sen autoilukirjaukset ”eivät ole yksi yhteen perussuomalaisen nuorisojärjestön kirjausten kanssa tai tämän kansalaisaloitteen kanssa”, hän totesi.

”Mutta se suunta, minkä tämä hallitus ottaa — eli alentaa polttoaineverotusta yli 160 miljoonalla eurolla, ajoneuvoveron perusveroa painottuen vanhaan autokantaan yli 50 miljoonalla eurolla, lisäksi kompensoi jakeluvelvoitteesta aiheutetut nostot — on historiallinen”, Bergbom puolustautui.

Hän huomautti keskustelussa myös, että nuorisojärjestön kansalaisaloite ei ole sama asia kuin perussuomalaisen puolueen vaalilupaus.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen jatkoi rajua kritiikkiä.

”Toivon nyt, että edustajat Vigelius ja Bergbom kertovat ihan suoraan: Tuletteko eduskunnassa äänestämään tämän kansalaisaloitteen puolesta? Tuletteko tekemään vaikkapa lakialoitteen, joka on samansisältöinen?”

”Tavallisten ihmisten usko politiikkaan menee juuri tällaisen käytöksen takia, että luvataan, mitä sattuu, vedätetään tavallisia ihmisiä ja rikotaan heti lupaukset. Arvoisat perussuomalaiset, te olette pettäneet kaikki lupaukset, mitä annoitte ihmisille, erityisesti autoilijoille”, Kurvinen tylytti.

Myös vasemmistoliiton ryhmäjohtaja Jussi Saramo hyökkäsi perussuomalaisia vastaan rajusti.

”Kyllä varmasti hävettää, että kansaa on narutettu näin härskisti. Kun muistelee, kuinka [Timo] Soinin perussuomalaiset huijasivat suomalaisia, niin Purran perussuomalaiset ovat vielä törkeämmin ihmisiä tässä vedättäneet. Kun te saitte vallan, te olette hallituksessa. Älkää menkö toisten selän taakse piiloon”, Saramo sanoi.

Bergbom: ”Ei hävetä yhtään”

Sebastian Tynkkynen vastasi, ettei perussuomalaiset yksin voi sanella hallitusohjelmaa.

”Hallitusneuvotteluissa tehdään kompromisseja, ja te, vanhat valtapuolueet, sen varsin hyvin tiedätte. Minä itse olin hallitusneuvotteluissa mukana — te ette olleet — ja tiedän sen, että perussuomalaiset olivat oikeasti autoilijoiden paras ystävä näissä hallitusneuvotteluissa”, Tynkkynen sanoi.

Bergbom vakuutti, että hän pystyy katsomaan äänestäjiään silmiin, ”eikä hävetä yhtään, mutta tämä hallitusohjelma on kompromissi”.

Pääministeripuolue kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola puolusti hallituksen toimia.

”Kyllä tämä hallitus auttaa ja ymmärtää autoilijoilta ihan varmasti. Hallitusohjelmassa kevennetään ajoneuvoveron perusveroa 50 miljoonan euron edestä vuositasolla. Aloitteen huoli autoilun kustannuksen kasvusta on silti aito, ja Orpon hallitus on tähän ohjelmassa vastannut. Kun varovaisestikin arvioi Orpon hallituksen päätöksiä, bensan pumppuhinta olisi vuonna 24 jakeluvelvoitteen vuoksi noin 15—20 senttiä kalliimpaa ja verotuspäätöksen vuoksi 4—5 senttiä kalliimpaa litralta Marinin hallituksen päätöksillä. Yhteensä vaikutus on noin 19—25 senttiä litralta pumpulta verrattuna Marinin hallituksen päätöksiin. Eli kyllä vaikutuksia on”, hän sanoi.

Tynkkynen asettui voimallisesti puolustamaan myös Bergbomia.

”Minua on tässä keskustelussa häirinnyt kaikista eniten se, että jos me mietitään, arvoisa puhemies, kuka tässä salissa kaikista eniten aidosti on puhunut autoilijoitten puolesta, se löytyy tuolta takaa. Kuka? Se on edustaja Miko Bergbom. Voidaan olla vakuuttuneita siitä, että hän aidosti on aiheuttanut painetta eniten varmaan tässä koko maassa sen eteen, että autoilijoita ei enää kuritettaisi. Se on tämä nuori kaveri, jonka kimppuun te voimalla hyökkäätte. Tämä on ihan käsittämätöntä. Te itse varmasti tiedätte sen, että hän on ollut tosi isosti vaikuttamassa siihen, että hallitusneuvottelussa oli paine bensan hinnan alentamiseksi. Minulla ei riitä sanat vaan siihen, miten te kehtaatte käydä tuon kaverin kimppuun”, Tynkkynen sanoi.

Joakim Vigelius. Kuva: Henri Kärkkäinen

Kansalaisaloitteessa Bergbomin kanssa mukana ollut Vigelius piti myöhemmin keskustelussa myös puheenvuoron. Vigelius katsoi, että kansalaisaloite oli osaltaan luomassa painetta sekä eduskuntavaaleihin että hallitusneuvotteluihin siitä, että autoilua kurittavaa politiikkaa tulee helpottaa.

