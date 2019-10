Entinen peruspalveluministeri, sdp:n kansanedustaja Maria Guzenina hyökkäsi eduskunnan budjettikeskustelussa oppositiopuolue kokoomuksen kimppuun. Guzenina yritti vuonna 2012 ministerinä ollessaan saada sitovan hoitajamitoituksen lakiin, mutta hanke kaatui kokoomuksen vastustukseen.

”Kyllä tämä kokoomuksen hurskastelu vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen ympärillä on surullista. Ja se on surullista nimenomaan niiden suomalaisten vanhusten puolesta. Se on surullista nimenomaan heille ja heidän omaisilleen. Pyytäkää anteeksi. Jos toissavaalikaudella tämä asia olisi hoidettu niin kuin sosialidemokraatit esittivät silloin, 0,7 kirjattuna lakiin, me eläisimme tällä hetkellä aivan toisenlaisessa Suomessa”, Maria Guzenina sanoi.

”Katsokaa peiliin! Katsokaa peiliin, arvon kokoomuslaiset. Hävetkää teidän retoriikan puolesta. Miten te kehtaatte?” hän jatkoi.

Ennen Guzeninan puheenvuoroa kokoomuksen Timo Heinonen oli vaatinut hallitusta myöntämään, että kansalaisia sumutettiin lupauksella hoitajamitoituksesta ennen vaaleja.

Viime hallituskaudella kaikki muut eduskuntapuolueet kokoomusta lukuun ottamatta olivat valmiita kirjaamaan hoitajamitoituksen lakiin. Kokoomuksen mielestä lakiin kirjoitettu luku olisi liian kankea ja esitti sen sijaan mitoituksen määrittelemistä hoitoisuuden mukaan.

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki suomi kokoomusta.

”Jos jonkun pitäisi hävetä vanhustenhoidon tilaa tässä salissa, niin kokoomuspuolueen. Kokoomuspuolue jarrutti vuosien ajan hoitajamitoitusta, jota kaikki muut puolueet tässä salissa kannattivat. Te estitte sen 2013–2014 vanhuspalvelulain yhteydessä, te ette säätäneet sitä viime kauden alussa, vaikka näin oli päätetty, ja te viime kauden lopussa sitä vastustitte kun kaikki muut sitä kannattivat. Te halusitte pelata vanhustenpalveluiden voitot pörriäisten piikkiin”, Arhinmäki syytti.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa vastasi Arhinmäen kritiikkiin.

”Jos te katsotte vain ympärivuorokautista hoivaa, tulee kotipalvelun kriisi”, Sarkomaa sanoi.

Kokoomus painotti kotihoidon tilannetta myös viime vaalikaudella vastustaessaan hoitajamitoituskirjausta.

Myös pääministeri Antti Rinne (sd) kommentoi hoitajamitoitusta. Oppositio on ollut huolissaan muun muassa siitä, riittävätkö rahat lain toteuttamiseen.

”Hallitus tulee matkan varrella huolehtimaan siitä, että riittävä rahoitus niille hoitajamäärille, jotka meillä on mahdollista saada käyttöön tulee toteutumaan. Kannattaa muistaa, että se tarkoittaa noin kahta miljoonaa uutta vuosityötuntia näiden hoitajien osalta. Kaksi miljoonaa työtuntia lisää hoitajia ihmisten auttamiseksi sairaaloissa ja kotihoidossa. Kaksi miljoonaa lisätyötuntia tulee näiden ihmisten osalta käyttöön. Se on jo merkittävä satsaus tähän tilanteeseen”, Rinne sanoi.