Entinen Liike Nytin eduskuntaryhmän pääsihteeri Mirita Saxberg kertoo blogissaan siirtyvänsä takaisin kokoomuksen valtuustoryhmään Helsingin kaupunginvaltuustossa.

”Perustin sitoutumattoman ryhmän syksyllä 2018 kun työskentelin kansanliikkeen perustaja Hjallis Harkimon avustajana eduskunnassa. Jouduin tuolloin jättämään kokoomuksen luottamuspulan takia”, Saxberg kirjoittaa.

Erotessaan kokoomuksesta syksyllä 2018 Saxberg kirjoitti blogissaan, että kokoomuksessa ”strategiset päätökset tehdään pienessä piirissä” ja totesi olevansa pettynyt puolueen toimintatapaan.

Nyt Saxberg toteaa, että Liike Nytistä on päätetty tehdä puolue, mutta Saxberg itse on valittu valtuustoon kokoomuksen riveistä. Tilanne on Saxbergin mukaan ristiriitainen.

”En halua kilpailla kokoomusta vastaan”, Saxberg kirjoittaa.

Hän kertoo myös, että kokoomuksessa on valmiutta muuttaa poliittista kulttuuria entistä osallistavammaksi ja avoimemmaksi.

”Kiitos kokoomuksen ryhmälle, että saan jälleen työskennellä osana vaikutusvaltaista joukkuetta”, Saxberg kirjoittaa.

Samalla hän kertoo olevansa kiitollinen myös työsuhteestaan Liike Nyt -eduskuntaryhmän pääsihteerinä sekä jäsenyydestään parlamentaarisen jatkuvan oppimisen ryhmässä.

