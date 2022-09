Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi, että neuvottelut Suomen ja Ruotsin Natoä-jäsenyydestä Turkin kanssa sujuvat hyvin.

”Turkkiin on pidetty intensiivisiä yhteyksiä. Minulla on ollut jatkuvaa ja suoraa yhteydenpitoa Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun kanssa ja tapaan hänet taas pian New Yorkissa. Meidän keskusteluistamme 95 prosenttia on kaikkea muuta, eli sitä yhteistyötä, mitä Turkin kanssa tehdään, vain 5 prosenttia koskee Nato-jäsenyyttä”, hän kertoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Haavisto kertoi kuitenkin painostavansa Turkkia muistuttamalla, kuinka moni maa on tähän mennessä hyväksynyt Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden.

”Vähän sitä ruuvia hyvä vääntää ja kysyä, että ette kai aio jäädä viimeisiksi”, hän kommentoi.

Haaviston mukaan Suomesta tulee Nato-jäsen, joka ottaa Naton jäsenyyden kaikkine velvollisuuksineen mutta myös kaikkine oikeuksineen.

”Jos Natoa uhataan Välimeren alueella tai Kreikan ja Turkin suunnalla tai pohjoisessa, olemme siinä mukana. Nato on kokonaisuus. Totta kai tuomme Natoon myös pohjoista osaamista, arktisen alueen tietoa ja taitoa. ”

Hän otti lyhyesti kantaa myös Ahvenanmaan asemaan ja siellä sijaitsevaan Venäjän konsulaattiin.

”Naton viranomaisten kanssa käytiin Ahvenanmaan tilanne läpi ja todettiin, ettei se ole este Suomen Nato-jäsenyydelle. Konsulaatti toimii siellä normaalisti, se on aika pienellä miehityksessä käsittääkseni”, Haavisto kommentoi.

Esimerkiksi Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Kari Liuhto on pitänyt Ahvenanmaalla sijaitsevaa Venäjän konsulaattia uhkana Suomelle.

”Jos Venäjä tekisi sotilaallisen aggression Suomea kohtaan, se todennäköisesti tapahtuisi Ahvenanmaan kautta. Sen hallinnalla Venäjä pystyisi estämään Suomen ulkomaankaupan, josta 80–90 prosenttia kulkee Itämeren kautta”, hän sanoi Uuden Suomen haastattelussa helmikuussa.

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka puolestaan on kuvaillut Venäjän konsulaattia ”älyttömäksi ja luonnottomaksi”.

LUE TARKEMMIN: