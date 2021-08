Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi torstaina Säätytalolla, että kulttuuri- ja tapahtuma-alan koronarajoituksiin on tulossa helpotuksia.

”Olemme jo viime viikolla keskustelleet hallituksen kanssa, että erityisesti tämä kahden metrin turvaväli on sellainen, joka kulttuurialalla hiertää.”

Hänen mukaansa esimerkiksi teattereissa on mahdollista järjestää terveysturvallisesti esityksiä, jos esimerkiksi istumapaikat on nimetty ja asiakkaat käyttävät kasvomaskia.

Vaatimus kahden metrin turvavälistä on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä etenkin tapahtuma-alan toimijoilta. Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) pitävät kahden metrin turvavälivaatimusta kohtuuttomana. Kurvinen sanoo Facebookissa tänään puoltavansa turvavälivaatimuksen poistoa.

”Tämä on kysymys, jota käsittelemme, että miten voidaan turvallisesti varmistaa tapahtumien järjestäminen”, Marin sanoi Säätytalolla.

Marin myöntää, että nykyinen tilanne ei ole kohtuullinen.

”Me haluamme mahdollistaa, että teatterinäytökset ja muu kulttuuritoiminta voisi pysyä auki. Tämä nykytilanne ei ole kohtuullinen, jossa ravintolassa voi istua, voi seurustella, voi nauraa, voi keskustella ja syödä aika lähekkäinkin toisten kanssa ja sitten teatterissa ei voi istua.”

”Tähän on tulossa muutoksia.”

Hallitus kokoontuu tänään torstaina Säätytalolle neuvottelemaan korona­strategian päivittämisestä.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus keskustelee muun muassa siitä, mikä rokotekattavuuden pitäisi olla yli 12-vuotiailla suomalaisilla, jotta voidaan siirtyä kohti normaalimpaa tilannetta yhteiskunnassa.

”Kyllä me näemme, että noin 80-90 prosenttia väestöstä pitäisi olla rokotettu yli 12-vuotiaista. Tämä on yksi iso asia, joka on sisällä. Toinen iso kysymys on, milloin näistä erilaisista tasoista voitaisiin alueilla luopua, kun pääsemme tällaisiin rokotekattavuuksiin.”

Tällä hetkellä Suomen väestöstä reilu kaksi kolmasosaa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Kahden rokoteannoksen saaneita on reilu kolmasosa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan rokotekattavuus Suomessa ei vielä ole riittävällä tasolla. Hän myös pelkää Suomen ajautuvan ”jähmettyneeseen” tilaan, jossa toimivaltaiset viranomaiset eivät saa päätettyä tarvittavista rajoitustoimista.

Marinin mukaan käytännön toimenpiteiden osalta tehdään vielä töitä, ja niistä ilmoitetaan myöhemmin. Aikatauluksi Marin mainitsi ensi tai sitä seuraavan viikon.

Marin kehottaa kaikkia kykeneviä ottamaan koronavirusrokotteen.

Säätytalolla Marinilta kysyttiin myös Suomessa ilmenneistä rokotevastaisista kampanjoista. Marin sanoi toivonsa, ettei tällainen toiminta tule lisääntymään.

Säätytalolla Marinilta kysyttiin myös kolmannesta rokotekierroksesta. Marinin mukaan kolmannesta rokotekierroksesta ei ole vielä tehty linjauksia. Asiassa on toistaisesti kuultu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden alustavia näkemyksiä.

Siitä Marinin mukaan ei vielä ole tietoa, missä vaiheessa ja mille ryhmille kolmansia rokoteannoksia voitaisiin mahdollisesti antaa.

