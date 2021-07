Kun asiakas laittaa viestiä ja pyytää viileintä mahdollista huonetta, Marski by Scandicissa tarkistetaan, onko ikkunattomia huoneita jäljellä. Alun perin ikkunattomat huoneet on rakennettu yöttömään yöhön tottumattomat kansainväliset asiakkaat mielessä.

Historiallinen helleaalto ajaa pääkaupunkiseudun asukkaita viilentymään ilmastoituihin hotellihuoneisiin. Pääkaupunkiseudun hotelleissa majoittuu parhaillaan huomattavasti hellepakolaisia, kertovat hotelliketjut Scandic, Primehotels ja Sokotel.

Selkein merkki ilmiöstä on ikkunattomien hotellihuoneiden suosio. Marski by Scandicin hotellinjohtaja Jouko Puranen kertoo, että viikonloppuisin lähes jokainen ikkunaton huone on varattu Marski-hotellista. Huoneita on 55. Ikkunattomien huoneiden suosio on Purasen mukaan kasvanut myös Scandic Kalliossa ja Scandic Kaisaniemessä.

”Nyt ikkunattomia huoneita kysellään tosi paljon. Tieto leviää puskaradion kautta. Meille tullaan yöksi myös lähikortteleista”, Puranen kertoo.

Marskissa on ollut ikkunattomia huoneita nyt parin vuoden ajan. Ne epäilyttivät Purasta ensin, mutta helleaallon aikana hän on ymmärtänyt niiden nerokkuuden kantapään kautta.

”Kun remonttia suunniteltiin ja kuulin ensimmäistä kertaa ikkunattomista huoneista, mietin, mitä tästä tulee. Viime yönä makuuhuoneessani oli yli 30 astetta lämmintä ja tajusin niiden nerokkuuden.”

Puranen kertoi perjantaina itsekin viettävänsä perjantain ja lauantain välisen yön hellepakolaisena ikkunattomassa hotellihuoneessa.

”Tykkään nukkua kylmässä, ja siihen nämä huoneet ovat täydellisiä. Odotan huomisaamua, että saan herätä pirteänä.”

Asiakkaat varmistavat, että huoneessa on ilmastointi

Myös Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalon ja Sokotelin markkinointitiimin sisältöpäällikkö Annukka Koivistoinen ovat havainneet hellepakolaisilmiön hotelleissa.

Primehotels-ketjuun kuuluvat esimerkiksi Helsingissä sijaitsevat Hotel Katajanokka ja Hotel Rantapuisto. S-ryhmän Sokoteliin kuuluvat Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels.

Peitsalo ja Koivistoinen kertovat kumpikin, että viime aikoina majoittujia on tullut usein saman kaupungin sisältä. Varaus tehdään usein lyhyellä varoitusajalla ja varauksen yhteydessä varmistetaan, että huoneessa on varmasti ilmastointi.

On mahdotonta arvioida, kuinka iso osa parhaillaan majoittuvista on tullut nimenomaan hellettä pakoon, mutta ilmastoitu huone on vähintäänkin plussaa.

”Viileydellä on relevantti vaikutus majoituspäätökseen”, Peitsalo sanoo.

Staycation. Sisältöpäällikkö Annukka Koivistoinen majoittui itse muutama viikko sitten Original Sokos Hotel Vaakunassa Helsingin keskustassa. Kuva: Elina Manninen

Sokotelin Koivistoinen kertoo, että ilmastoinnista kysellään sosiaalisessa mediassa ja varauksien yhteydessä.

Koivistoinen majoittui itse muutama viikko sitten Original Sokos Hotel Vaakunassa Helsingin keskustassa. Silloin hän kertoi somepalvelu Instagramissa ilmastoinnista ja parvekkeesta, jossa kävi illalla tuulenvire. Viestejä alkoi tulvia.

”Sain varmaan 50 vastausta. Moni kysyi, missä on noin viileää”, Koivistoinen kertoo.

Koivistoinen arvioi, että pääkaupunkiseudulla hellepakolaisuutta on edistänyt staycation-ilmiön vahvistuminen, joka on madaltanut kynnystä majoittua lähialueiden hotelleihin. Staycation tarkoittaa lähilomailua kotikaupungissa tai lähiseudulla.

”Korona-aikana ihmiset eivät ole hirveästi päässeet matkustamaan mihinkään. Etenkin pääkaupunkiseudulla staycation on jo voimakas ilmiö”, Koivistoinen sanoo.

Välimerellinen illallisaika

Primehotelsin Peitsalon mukaan helteet näkyvät myös hotellien ravintoloissa. Suomalaiset hakeutuvat illalliselle tavallista välimerellisempiin aikoihin.

”Ruokailua lykätään illansuuhun. Kun ilman ala muistuttaa enemmän Espanjaa ja Kreikkaa, myös tavat toimia siirtyvät suomalaisille ainakin toistaiseksi”, hän sanoo.

Koivistoisen mukaan myös Sokotelin hotellien ravintoloissa illallista syödään tavallista myöhempään, kun ravintolarajoitukset sen sallivat.

”Nykyään tullaan syömään kahdeksalta, kun tavallisesti tullaan kuudelta”, Koivistoinen kertoo.