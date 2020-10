Poliisin voimankäyttö nousi puheenaiheeksi Suomessa lauantaina, kun Helsingin poliisi käytti kaasusumutetta Elokapinan mielenosoituksessa Helsingissä.

Joukko Elokapinan protestoijia pysäytti liikenteen Helsingin Unioninkadulla Varsapuistikon kohdalla asettumalla seisomaan ajoradalle. He toivat mukanaan myös veneen, joihin osa heistä lukittautui kiinni. Samaan aikaan järjestettiin Hätäjarrutus-mielenosoituskulkue, jotka lähti liikkeelle Rautatientorilta kohti Hakaniemeä, mutta Unioninkadun kohdalla pysähtyi ja liittyi tiesulkuun. Paikalla oli yhteensä noin 200 ihmistä.

Poliisi antoi poistumiskäskyn, mutta noin puolet mielenosoittajista kieltäytyi noudattamasta sitä. Poliisi ryhtyi purkamaan sulkua kantamalla mielenosoittajia tien sivuun ja ottamalla heitä kiinni, mutta kesken kiinniottojen mielenosoittajat levittäytyivät Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun risteykseen, estäen liikenteen Kaisaniemenkadulla.

“Mielenosoitus pysyi koko ajan väkivallattomana, eikä autoliikenne ruuhkautunut. Kymmenen minuutin kuluessa levittäytymisestä poliisi otti käyttöön pippurisumutteen ja suihkutti mielenosoittajia useita kertoja aiheuttaen voimakkaita oireita noin kymmenelle ihmiselle. Poliisi myös esti joitakin suihkutetuista huuhtelemasta kasvojaan vedellä”, Elokapina kertoo tiedotteessaan.

Helsingin poliisin mukaan voimankäytön pyrkimyksenä oli liikennettä haittaavan väkijoukon hajottaminen.

”Merkittävä liikennehaitta ja tilanteen kesto huomioiden poliisi turvautui lievimpään mahdolliseen voimankäyttöön väkijoukon hajottamiseksi. Se oli tässä tilanteessa kaasusumute”, poliisi kertoo Twitterissä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoo saaneensa tapahtumista alustavan selvityksen, jota ministeriössä käydään läpi.

”Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet. Toiminta on arvioitava ja ohjeita on tarvittaessa päivitettävä. Perustelut voimankäytöstä olisi myös hyvä aina avata. Viime kädessä poliisin toimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies”, hän kommentoi Twitterissä.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio sanoo, että poliisin toiminta rauhanomaisen mielenosoituksen hajottamisessa herättää kysymyksiä.

”Ei näytä hyvältä. Voimakeinojen käytössä vaaditaan tarkkaa harkintaa ja tilanteen ottamista huomioon. Toinen pointti: poliisi tekee kovasti töitä voittaakseen ihmisten luottamuksen. Sen rakentaminen on hidasta, mutta sen voi menettää hetkessä. Ylilyönneillä on monenlaisia kustannuksia. Ei ole varaa riskeerata tuota luottamusta”, hän tviittasi.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin korostaa, että suurin osa Suomen poliiseista haluaa tehdä työtään oikeusvaltion ehdoilla ja sen puolustamiseksi.

“Pieni osa on lähtenyt vihapuheen suojaamisen, kahtiajakojen ruokkimisen, valikoivien tietovuotojen ja kovien otteiden tielle. Toivon että oikeusvaltion puolustajat astuvat nyt esiin”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kriminologi Miikka Vuorela muistuttaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta, jossa todetaan, että mikäli mielenosoittajat eivät harjoita väkivaltaa, myös viranomaisilta edellytetään pidättyväisyyttä voimakeinojen käytössä.

”Tuomioistuimen mukaan mielenosoituksen hajottaminen kaasusumutinta käyttäen oli ihmisoikeusloukkaus. Voimakeinojen käytön oikeasuhtaisuuden arviointi on aina tapauskohtaista. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella on kuitenkin selvää, ettei pelkkä poliisin käskyjen noudattamatta jättäminen oikeuta voimakeinojen käyttöön, kun kyseessä on mielenosoitus”, hän arvioi.

