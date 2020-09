Kokoomuksen lääkäritaustainen kansanedustaja Mia Laiho ihmettelee Uuden Suomen haastattelussa, missä hallituksen jo tälle vuodelle kunnille lupaamat rahat koronatestaukseen kokonaisuudessaan oikein ovat.

Hallitus julkisti torstaina vuoden kuudennen lisäbudjetin, jolla kohdennetaan 200 miljoonaa euroa koronatestien kustannusten korvaamiseen. Kyse on kuitenkin ensisijaisesti HUSin tekemien matkustamiseen liittyvien koronatestien korvaamisesta, ei koronatestauskuluista ylipäätään koko Suomessa.

”Tarkoituksena on korvata hybridistrategian toteuttamisen edellyttämästä rajanylityksiin liittyvästä testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvia kustannuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS). Tämä on osa hallituksen ehkäise-testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategian toteutusta. Rajanylityksiin liittyvän testauksen tarpeet ylittävää kapasiteettia kohdennetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen”, lisäbudjetissa todetaan.

Itse pääministeri Sanna Marin (sd) lupasi aiemmin tänä vuonna painokkaasti, että valtio korvaa kaikki koronatestauskulut kunnille.

Espoon kunnallispoliitikkonakin toimiva Laiho on ihmetellyt, missä rahat oikein viipyvät, eikä ainakaan Espoolla ole ollut asiasta tietoa.

”Sanotaan koko ajan, että lisätkää testauksia ja pääministeri sanoo, että täysimääräisesti korvataan kaikki, mutta kunnissa ei ole mitään rahaa näkynyt.”

Laiho kertoo kysyneensä asiasta Espoon kaupunginhallituksessa, mutta Espoolla ei ole asiasta mitään tietoa.

”Mitään muuta ei ole ollut kuin pääministerin suullinen lupaus”, Laiho sanoo.

Hallituksen nyt osoittama 200 miljoonaa euroa on Laihon mukaan alku, muttei se riitä.

”Myös muut sairaanhoitopiirit ja kunnat tarvitsevat rahaa testauskuluihin ja jäljitykseen. Summa ei kuulosta lainkaan riittävältä, jos sillä on tarkoitus kattaa tämän vuoden koronatestausmenot”, Laiho sanoo.

Laiho pitää kuitenkin hyvänä sitä, että HUS sai vahvistuksen rahoituksesta rajoilla tapahtuvaan testaamiseen. Kunnat eri puolilla Suomea kuitenkin tarvitsisivat myös korvaukset koronatestaamisesta.

”Kunnat tekevät nyt erittäin alijäämäisiä budjetteja ja joutuvat suunnittelemaan taloutensa ensi vuoden osalta. Olisi todella tärkeää tietää, paljonko tälle vuodelle saadaan ja mitä ensi vuodelle on tulossa. Kun me Espoossakin päätämme tulevan vuoden budjetista, niin on ihan oleellinen asia tietää, minkä verran voimme laskea sen varaan, että valtiolta saadaan korvauksia testaamisesta”, Laiho sanoo.

Koronatestaukseen on hallituksen budjetissa ensi vuodelle varattu 1,4 miljardia euroa, mikä riittää 30 000 koronatestiin päivässä, on valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kertonut. Tällä omalta osaltaan vastataan kuntien huoleen rahoituksen riittävyydestä, mutta tuo 1,4 miljardia euroa on varattuna ensi vuodelle. Kokonaisuudessaan välittömiin koronakuluihin on varattu kaksi miljardia euroa vuosille 2020 ja 2021.