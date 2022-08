Yhdysvaltalaisviranomaiset uskovat, että Venäjä pyrkii väärentämään todisteita viimeviikkoisesta Olenivkan vankilan iskusta, jossa kuoli 53 ukrainalaista sotavankia.

Associated press ja CNN kertovat viranomaislähteiden uskovan, että Venäjä yrittää saada tilanteen näyttämään siltä, että isku tehtiin Ukrainan Himars-heittimillä. Väitteensä tueksi Venäjä saattaa jopa asettaa Himars-raketinheittimen ammuksia vankilaan, kertoi yhdysvaltalaislähde AP:lle.

Sotilasasiantuntijat Pekka Toveri ja Marko Palokangas arvioivat aiemmin, ettei ajatuksessa ole järkeä, koska kohde on lyhyen kantaman päässä ja vankilassa ukrainalaisia sotavankeja.

Venäjä syyttää iskusta Ukrainaa, mutta Ukrainan tiedustelutietojen mukaan iskun takana on Venäjä. Ukraina väittää, että Wagner-ryhmän palkkasoturit, Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ja Kremlin tukemat separatistit järjestivät iskun.

YK on ilmoittanut aloittavansa tapahtumasta tutkinnan, muuta tämä vaatisi suostumuksen molemmilta mailta. Venäjä on rajoittanut tutkijoiden pääsyä alueelle, ja Ukraina on vaatinut tutkintaa.

Nyt Venäjä on alkanut valmistella todisteiden väärentämistä, sillä AP:n haastatteleman yhdysvaltalaisen viranomaisen mukaan Venäjä uskoo tutkinnan tapahtuvan väistämättä jossain vaiheessa.

LUE SEURAAVAKSI: