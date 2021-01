Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ihmettelee kokoomuslaisten puheita polttoaineverotuksesta.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kyseli Kurviselta Twitterissä hallituksen aikeista kiristää polttoaineverotusta. Keskusta on ollut korotuksesta eri linjoilla hallituskumppani vihreiden kanssa. Heinonen syytti vihreiden vievän keskustaa ”kuin litran mittaa”.

Kurvinen puolestaan hämmästelee, miksi Heinonen johtaa kansaa harhaan. Kurvinen viittaa kokoomuksen tavoittelemiin veroihin, jotka mainitaan puolueen ohjelmapaperissa. Kokoomus linjaa lähivuosien tavoiteohjelmassa autoilun verotuksen painopisteen siirtämisestä auton ostamisesta käytön ja päästöjen verotukseen.

”Luovumme autoverosta asteittain, alkaen päästöttömistä ja vähäpäästöisistä ajoneuvoista. Kompensoimme veromenetyksen nostamalla ajoneuvoveroa ja liikennepolttoaineiden verotusta”, kokoomuksen ohjelmassa todetaan.

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi tavoiteohjelman viime syyskuussa. Käsittelyn pohjana oli puoluehallituksen esitys, jossa oli sama linjaus mukaan lukien liikennepolttoaineiden veronkorotus.

Heinonen kiistää Twitterissä, että kokoomus haluaisi nostaa polttoaineveroa.

”Puolueemme puheenjohtaja Petteri Orpo juuri totesi, että kokoomus ei hyväksy polttoaineveron korotuksia tällä eikä myöskään ensi vaalikaudella. Kokoomus on siis varma valinta autoilijoille ja maaseudulla asuville”, Heinonen tviittaa.

Orpo torjui liikenteen polttoaineverojen korotukset Uutissuomalaisen haastattelussa perjantaina ja totesi, ettei korotuksia pidä tehdä tällä eikä tulevalla vaalikaudella.

”Korotuksista tulisi pidättäytyä, koska Suomessa polttoaineiden verotus on huippuluokkaa. Fakta on se, että ilmastotoimena polttoaineveron korotus on todella väärä työväline, koska Suomessa ihmisten pitää käyttää yksityisautoa”, Orpo sanoi Uutissuomalaiselle.

”Autolla ajetaan joka tapauksessa. Korotus ei ole hyvä keino vähentää päästöjä, koska se leikkaa ihmisten tuloja. Sitä on käytetty, mutta nyt siinä ollaan tapissa.”

Sen sijaan Orpo vähentäisi Uutissuomalaisen mukaan liikenteen päästöjä edistämällä autokannan uudistumista ja puhtaiden sekoitepolttoaineiden kehittämistä.

Kurvinen ihmettelee nyt Orpon lausuntoa kokoomukselle Twitterissä.

”Puolueenne puheenjohtaja siis irtisanoutui omasta ohjelmapaperistaan näyttävästi. Aika sekavalta vaikuttaa”, Kurvinen tviittaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdotti viime syksynä, että autovero poistetaan portaittain neljän vuoden kuluessa ja muutos kompensoidaan korottamalla ajoneuvoveroa enintään puolet nykyisen autoveron määrästä.