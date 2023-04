Korona, sota ja suurvaltojen vallan korostuminen on lisännyt epävarmuutta ja jakautuminen uhkaa myös Suomea, varoittaa eduskunnan puhemies Petteri Orpo (kok), josta on määrä tulla perjantaina virallisesti hallitustunnustelija.

Hallitusta ei vielä ole, joten puhemiehenä toimii väliaikaisesti suurimman puolueen edustaja, mutta vakiintuneen käytännön mukaan pysyvä puhemiehen paikka kuuluu toiseksi suurimman hallituspuolueen edustajalle.

”Puheissa tuntuu olevan yhä enemmän meitä ja heitä. Meitä, jotka ovat hyvän puolella, omaavat jalot motiivit ja tekevät oikeat ratkaisut – ja sitten heitä, niitä toisia. Ystävät, pidetään huolta, että on vain meitä. Me olemme pieni kansa. Suomella ei ole varaa meihin ja heihin”, Orpo sanoi puheessaan valtiopäivien avajaisissa.

Kaikkia koronakriisin seurauksia ei vielä tiedetä ja jälkihoito jatkuu.

”Erityisen huolissani olen nuoristamme. Lapsiin ja nuoriin Suomen sulkeutuminen jätti toisenlaiset jäljet kuin meihin aikuisiin. Kun korona hellitti, olimme toiveikkaita: Maailma avautuu, ehkä kaikki palaa ennalleen. Näin ei käynyt. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ensimmäisestä päivästä alkaen ollut raukkamainen teko.”

”Hinta on ollut ukrainalaisille kova. Jokainen menetetty henki, hajonnut perhe, pommitettu koti, koulu ja sairaala – ne ovat anteeksiantamattomia. Suomi tukee Ukrainaa sodan loppuun saakka: tavoitteena on Ukrainan voitto ja oikeudenmukainen rauha. Me olemme puolemme valinneet.”

Mainitsi ilmaston ja Nato-Suomen

Orpon mukaan ”tosiasiat on tunnustettava ääneen: julkinen talous ei voi hyvin”. Heikoimmasta pidetään huolta, hän sanoo.

”Edessämme on aika, jolloin joudumme vähän tinkimään. Jos tingimme tänään, huomenna on kaikilla parempi. Keneltäkään ei kuitenkaan vaadita mahdottomia.”

Talouden kuntoon saattamisen lisäksi edessä on paljon muutakin tehtävää. Orpon mukaan myös uuden rakenteen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava toimiviksi. Sote-uudistus tuli Suomessa voimaan kuluneella hallituskaudella.

”Meidän on pidettävä huolta ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole uhka, vaan mahdollisuus luoda kasvua ja uutta suomalaista menestystarinaa. Tällä vaalikaudella saamme rakentaa Nato-Suomea. Tässä eduskunnalla ja erityisesti puolustusvaliokunnalla on tärkeät roolinsa.”

”Suomalaiset äänestivät meidät eduskuntaan, jotta me teemme tarvittavat päätökset tulevaisuuden turvaamiseksi. Se tarkoittaa myös kompromisseja, se tarkoittaa uskallusta tehdä ikäviä päätöksiä. Siinä mitataan kansanedustajan kestävyyttä.”

