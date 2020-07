Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen tutkijalle huomautuksen useista laiminlyönneistä.

16-vuotias asianomistaja teki toukokuussa 2017 rikosilmoituksen kaksi päivää aiemmin tapahtuneesta raiskauksesta, ja ilmoituksen vastaanottanut rikosylikonstaapeli kuulusteli asianomistajaa. Saadun selvityksen mukaan asiassa ei tämän jälkeen tehty tutkintatoimenpiteitä noin kahteen vuoteen, ja asianomistaja kanteli tapauksesta OA:lle.

”Rikosylikonstaapeli oli suurelta osin vastuussa siitä, että esitutkintaa ei ole toimitettu ilman aiheetonta viivytystä. Kysymyksessä oli epäily vakavasta lapseen kohdistuneesta rikoksesta. Asiassa ei asianomistajan kuulustelun jälkeen lähes kahteen vuoteen ollut tehty mitään. Vaikka tutkinnanjohtaja kiinnitti viipymiseen tuolloin huomiota, asia ei vieläkään edennyt ennen kuin jutun tutkijaa vaihdettiin”, oikeusasiamiehen tiedotteessa todetaan.

LUE SEURAAVAKSI:

Tämän jälkeen asia siirtyi reilussa kuukaudessa syyteharkintaan, kun tarvittavat kuulustelut tehtiin ripeästi. Asia ei ollut laaja eikä laadultaan poikkeuksellinen, mutta esitutkinta kesti kaikkiaan yli 2,5 vuotta. Asia on nyttemmin siirtynyt käräjäoikeuteen.

OA:n mukaan vastuu esitutkinnan näin pitkästä kestosta ei ole yksin rikosylikonstaapelin, vaan myös esitutkintojen keston esimiesvalvonta oli epäonnistunut. Viipymiseen olisi tullut puuttua tehokkaammin jo aiemmin. OA kiinnittikin tutkinnanjohtajan ja poliisilaitoksen huomiota esitutkintojen keston valvontaan.

LUE SEURAAVAKSI:

Rikosylikonstaapeli oli OA:n ratkaisun mukaan todennut, että esitutkinnan viivästyminen on johtunut täysin hänestä. Hän ei osannut sanoa konkreettista syytä viivästymiselle, mutta yksi syy on juttujen paljous. Hänen mukaansa ”jos juttu jää alkuvaiheessa hoitamatta, niin se jää sitten huomioimatta useinkin” ja että kyse voi olla myös jonkin asteen työuupumuksesta.

Ratkaisun mukaan rikosylikonstaapelin olisi tullut kääntyä esimiehensä puoleen, jos hänellä on ollut vaikeuksia selvitä työkuormastaan juttujen paljouden ja/tai työuupumuksen vuoksi, eikä tällaisesta ole viitteitä saadussa selvityksessä.

LUE SEURAAVAKSI:

Kantelija arvosteli myös sitä, ettei poliisi ollut hänen vanhempiinsa yhteydessä, vaikka häntä oli 16-vuotiaana kuulusteltu asianomistajana vakavassa rikosasiassa. Häntä ei myöskään ohjattu tukipalveluiden piiriin.

OA:n mukana rikosylikonstaapelin laiminlyönteihin lukeutuu myös varata 16-vuotiaan asianomistajan vanhemmille tilaisuus olla läsnä tämän kuulustelussa. Hän ei ollut myöskään jälkeenpäin ilmoittanut kuulustelusta ja sen sisällöstä vanhemmille.

LUE SEURAAVAKSI:

Rikosylikonstaapeli oli OA:n mukaan myös laiminlyönyt asianomistajan ohjauksen tukipalveluiden piiriin. Näin olisi tullut menetellä, vaikka kuulustelussa olikin ollut läsnä asianomistajan asianajaja.

Saadun selvityksen mukaan näyttää siltä, että jutulla ei tosiasiallisesti ole ollut tutkinnanjohtajaa 24.9.2018–5.3.2019.

”Selvityksen mukaan näyttää siltä, että poliisilakimiehen eläköityminen syksyllä 2018 on myötävaikuttanut siihen, ettei puheena olevan esitutkinnan viipymistä havaittu tuolloin. Tapahtunut osoittaakin, että yhden henkilön oikeusyksikkö on haavoittuvainen. Samoin kiinnitän poliisilaitoksen huomiota siihen, että tulee varmistua siitä, että kaikilla jutuilla on koko ajan toimiva tutkinnanjohtaja”, OA:n ratkaisussa todetaan.