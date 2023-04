Google on julkaissut Chrome-selaimelle hätäpäivityksen, joka paikkaa selaimesta löytyneen nollapäivähaavoittuvuuden Windowsilla, Macilla ja Linuxilla. Tiettävästi haavoittuvuutta on käytetty hyväksi vuoden alusta lähtien.

Haavoittuvuuden tunniste on CVE-2023-2033. Kyseessä on ensimmäinen nollapäivähaavoittuvuus, jonka Google on paikannut Chrome-selaimesta tänä vuonna.

Google ei ole julkaissut tarkkoja tietoja siitä, miten haavoittuvuutta on käytetty hyväksi. Asiasta kirjoittavan Bleeping Computerin mukaan tietoturva-aukko liittyy Chromen V8 JavaScript -moottorista löytyneeseen heikkouteen.

Oletusarvoisesti Chrome-selaimen tulisi uudelleenkäynnistyksen yhteydessä päivittyä automaattisesti uusimpaan versioon, kun sellainen on saatavilla. Oman selainversion voi tarkistaa navigoimalla selaimen oikeasta yläkulmasta pistevalikkoon ja sen jälkeen Asetukset > Tietoja Chromesta. Paikattu versio on 112.0.5615.121.

Mikäli automaattinen päivittäminen on kytketty pois päältä, uuden version voi asentaa samasta valikkonäkymästä manuaalisesti, kunhan uusi versio on tullut saataville.

Google kertoi perjantaina 14. huhtikuuta päivityksen tulevan käyttäjien saataville vähitellen lähipäivien ja -viikkojen aikana.