Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko pyytää anteeksi viestiään, joka ehti lauantaina kuohuttaa poliitikkojen piirissä.

Helsingin Sanomat uutisoi lauantaiaamuna Pitkon viestin aiheuttaneen riidan vihreiden ja keskustan välille. Lehden tietojen mukaan Pitko esitti ryhmäjohtajien Whatsapp-ryhmässä keskustelua perustuslakivaliokunnan neuvoksen ”roolista”, sekä tämän esimiehen läsnäoloa. Tapaus liittyy ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnan käsittelyyn perustuslakivaliokunnassa.

”Huonon sanavalintani takia on syntynyt käsitys epäluottamuksesta valiokuntaneuvoksen työhön. Pyydän anteeksi viestiäni. Minulla ja vihreällä ryhmällä on vahva luotto valiokuntaneuvosten työhön. Heillä on tärkeä rooli lainsäädäntötyössä ja valiokuntien toiminnan kehittämisessä”, Pitko tviittasi lauantaina iltapäivällä.

Ennen Pitkon anteeksipyyntöä muun muassa keskustan kansanedustaja Joonas Könttä korosti, että eduskunnan virkamiehet ovat erittäin päteviä ja työlleen omistautuneita.

“Heidän ”roolin” epäily on outoa jatkoa muutenkin erikoiseen saagaan.”

Keskusteluun on osallistunut myös entinen puolustusvaliokunnan valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, joka pitää vihreiden toimintaa ”todella uskomattomana”.

”En omalta valiokuntaneuvosajaltani muista, että minua tai kollegojani olisi ikinä painostettu minkään ryhmän taholta. Aina mietintöluonnokset kirjoitettiin ennakoiden enemmistön mielipidettä.”

Perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksen rooli nousi esiin myös perjantaina, kun eduskunta käsitteli Pekka Haaviston tapausta.

”Mietintöpohjat kirjoittavilla valiokuntaneuvoksilla on tässä eduskunnassa myös useimmiten valtaa määrittää enemmän tai vähemmän sitä lopputulosta, minkälaisiksi meidän mietintömme muodostuvat. Joskus tosiaan on kyse pienemmästä roolista, joskus isommasta roolista. Tämä on myös kiinnostava tutkimuskohde eduskunnassa ja myös semmoinen asia, josta on vähemmän puhuttu”, vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen sanoi.

Hän sai täysistunnossa moitteet perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta Johanna Ojala-Niemelältä (sd), joka piti valiokuntaneuvoksista ”vihjailua” epäasiallisena.

”Valiokuntaneuvokset toimivat valiokuntien palvelijoina, riippumattomina asiantuntijoina. Monet heistä ovat kokeneita lainvalmistelijoita, osa jopa oikeustieteen tohtoreita. Neuvokset tekevät työnsä virkavastuulla valmistavan keskustelun pohjalta, ja kirjoittavat enemmistön kannan mietinnön muotoon.”

Perustuslakivaliokunnan varajäsen, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi arvioi lauantaina, että perustuslakivaliokunnan toimintaedellytyksistä on syytä olla vakavasti huolissaan.

”Perustuslakivaliokunnan asema, arvovalta ja tulevaisuus ylipäätään on kestävällä perustalla, kun se tekee ratkaisunsa vain ja ainoastaan oikeudellisena arviointina. Perustuslain tulkinta on tietenkin myös arvosidonnaista. Valiokunnan tulee kyetä kuitenkin työskentelemään vailla puoluepoliittisia vaikutteita. Luottamuksessa perustuslakivaliokuntaan on kyse myös luottamuksesta eduskuntaan”, hän korosti tiedotteessaan.

Lohi korostaa, että eduskunnan muut valiokunnat tarvitsevat myös toimivaa perustuslakivaliokuntaa.

”Työmme sujuvuudelle on erittäin tärkeää, että saamme perusteelliset valtiosääntöoikeudelliset arviot, jotka eivät ole lähtökohtaisesti puoluepoliittisen arvioinnin tai kritiikin kohteena. Näin on tähän asti ollut ja näin tulee tulevaisuudessakin olla.”

