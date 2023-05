Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoo olevansa huolissaan mahdollisen tulevan hallituksen leikkaustoimien kohdentumisesta.

”Olen saanut opiskelijoilta ja nuorilta valtavasti viestejä siitä, miten tulevaisuus huolettaa. Vaikka koulutus olisikin uuden hallituksen “erityisessä suojelussa”, leikataanko asumistuesta, junnaako elämiseen riittämätön opintoraha paikallaan? Kurjistetaanko heikossa asemassa olevien tilannetta ja leikataanko hyvinvointivaltion tuiki tärkeistä palveluista”, hän kysyi vappupuheessaan.

Ohisalo ilmaisi huolensa myös nuorten mahdollisuuksien kaventumisesta.

”Mikä odottaa niitä nuoria, joilla on suunta hukassa eikä riittävästi välittäviä aikuisia elämässä? Varmistetaanko, että he saavat tukea koulussa? Löytävätkö he kavereita ja harrastuksen? Vai työnnetäänkö heidät yhteiskunnan syrjälle?”

Vihreitä hän kuvailee vastavoimaksi.

”Yksi asia on varmaa: vihreät on vastavoima sisäänpäinkääntyneelle, ihmisiä erottelevalle ja ympäristöä tärvelevälle politiikalle. Olemme pienempien puolella, lyhytnäköisyyttä ja ahneutta vastaan. Avoimempaa Suomea voidaan rakentaa mielenosoituksin, vetoomuksin ja kansalaisaloittein. Yhdessä tekemällä ja tulevaisuuteen katsomalla.”