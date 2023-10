Pääministeri Petteri Orpo (kok) on tavannut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin keskiviikkona Pariisissa.

He keskustelivat Suomen ja Ranskan yhteistyöstä etenkin energia-asioissa sekä ajankohtaisista EU-kysymyksistä. Pääministeri Orpolla oli tapaaminen myös pääministeri Elisabeth Bornen kanssa.

”Uskon, että olemme samaa mieltä siitä, että tässä maailman tilanteessa tarvitsemme aktiivisempaa Eurooppaa. Eurooppaa, joka on vahvempi globaali toimija. Eurooppaa, joka jatkaa voimakasta tukeaan Ukrainalle”, pääministeri Orpo sanoi tavatessaan presidentti Macronin Élysée-palatsissa.

Pääministeri Orpo ja presidentti Macron keskustelivat pitkään EU:n kilpailukyvystä, puolustuksen vahvistamisesta, unionin tulevasta laajentumisesta ja vuosien 2024–2029 prioriteeteista.

”EU:n on vahvistettava taloudellista kilpailukykyään, jotta menestymme tulevaisuudessa. Toimivat sisämarkkinat, reilu kilpailu ja maailmantalouteen osallistuminen ovat tässä keskeisessä roolissa. Tarvitsemme myös erilaisia tapoja tuottaa puhdasta energiaa. Ydinvoimasektorilla Ranska ja Suomi tekevätkin jo paljon yhteistyötä”, pääministeri Orpo totesi.

Orpo tapasi Pariisissa myös Ranskan kansallisen energiayhtiön EDF:n johtajan Luc Rémontin sekä Suomessa toimivien ranskalaisyritysten ja Ranskassa toimivan suomalaisyrityksen edustajia.

Huippukokoukset alkavat

Pääministeri Orpo ja presidentti Macron kävivät läpi asioita, joista Euroopan maiden johtajat keskustelevat seuraavina päivinä EU-puheenjohtajamaa Espanjassa järjestettävissä huippukokouksissa.

Granadassa kokoontuu perjantaina ylimääräinen Eurooppa-neuvosto, ja torstaina pidettävään Euroopan poliittisen yhteisön tapaamiseen osallistuu EU-maiden johtajien lisäksi 20 muun eurooppalaisen maan päämiehet. Suomea kokouksissa edustaa pääministeri Orpo.

Suomen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa koko Euroopan tukea Ukrainalle ja pitää yllä diplomaattista painetta Venäjää kohtaan, kertoi valtioneuvosto aiemmin tiedotteessaan. Venäjää ja Valko-Venäjää ei ole kutsuttu kokoukseen.

Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous aloittaa EU-johtajien keskustelut EU:n tulevaisuudesta. EU-maiden johtajien on määrä hyväksyä ensi kesäkuussa järjestettävien Euroopan parlamenttivaalien jälkeen EU:n strateginen ohjelma vuosille 2024–2029. Granadan huippukokouksessa on tarkoitus keskustella muun muassa Euroopan puolustuksesta sekä Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisesta.

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut, että on tarpeen vahvistaa Euroopan puolustuskykyä, puolustustarviketeollisuutta, kriisinkestävyyttä, yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä strategista kilpailukykyä. Suomi voi tarjota tähän työhön vankkaa osaamista esimerkiksi huoltovarmuuden, kokonaismaanpuolustuksen, hybridi- ja kybervalmiuksien sekä puolustusteollisuuden sektoreilla”, Orpo sanoi tiedotteessa.

”Ukrainan vahvalle tukemiselle on edelleen laaja kannatus. Jotta voimme jatkaa merkittävää aseapua, meidän on vahvistettava Euroopan puolustusteollisuutta. Lisäksi Ukrainalle on osoitettava uskottava polku kohti EU-jäsenyyttä.”

