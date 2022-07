Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom vaatii länsimailta takeita tulevien turbiinikorjausten sallimisesta, jotta Saksaan vievän Nord Stream -kaasuputken kaasuvirta voitaisiin nostaa normaalille tasolle.

Gazprom on vähentänyt putken kaasuvirtaa asteittain kesäkuusta alkaen. Keskiviikosta eteenpäin kaasua on kulkenut putkessa vain 20 prosenttia sen kapasiteetista. Gazprom on vedonnut turbiinien kunnossapito-ongelmiin ja länsimaiden pakotteisiin.

Länsimaissa on pidetty selvänä, että väitteet ovat tekaistuja ja että Kreml pyrkii häiriöillä kiristämään EU:ta. Kaasupula uhkaa lykätä itsensä kaasuriippuvaiseksi tehneen Saksan taantumaan.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että Kremlin sisäpiiristä myönnetään, että kaasua voitaisiin toimittaa enemmän.

”Kehotamme kumppaneita ratkaisemaan ongelmat mahdollisimman ja pian, ja tilanne kaasuntoimituksissa Euroopan markkinoille normalisoituu välittömästi”, Gazpromin varatoimitusjohtaja Vitali Markelov sanoi valtion TV Rossija-24:lle.

Lännen taattava tulevat huoltotyöt

Venäjällä sijaitseva Portovajan kompressoriasema, josta putkilinja alkaa, on suunniteltu käyttämään kuutta suurta ja kahta pienempää turbiinia. Gazpromin mukaan vain yksi suuri turbiini on nyt toiminnassa sanktioiden vuoksi.

Gazprom syyttää jälleen teknologiayhtiö Siemensiä siitä, etteivät turbiinit toimi kuten pitäisi. Siemens kiistää Gazpromin väitteet huolto-ongelmista.

”Meillä ei ole tällä hetkellä pääsyä kompressoriasemalla, emmekä ole saaneet Gazpromilta vahinkoilmoituksia. Siksi meidän on oletettava, että turbiinit toimivat normaalisti”, Siemens sanoi keskiviikkona julkaisemassaan lausunnossa.

Markelovin mukaan kolme huoltoa vaativaa turbiinia on yhä Venäjällä, eikä ole selvää, miten ne saadaan pakotteiden vuoksi kuljetettua huoltoon.

Turbiineja huolletaan Siemensin tehtaalla Kanadassa. Kanada päätti pakotteista huolimatta sallia huollettujen turbiinien toimittamisen Venäjälle samoin kuin tulevat huoltotyötkin. Gazpromin mukaan tämä ei kuitenkaan nykymuodossaan riitä.

”Kanadan viranomaisten myöntämä lupa ei ota huomioon nykyisten sopimusten ehtoja. Lupa on myönnetty Siemens Energy Canadalle , jolla ei ole sopimusta Gazpromin kanssa”, Markelov sanoi.

Hänen mukaansa Kanadan ohella EU:n tulee taata, että ne sallivat kaikki tulevat huollot ja niihin liittyvät kuljetukset.

Turbiinien toimittaja on brittiläinen, joten vastaavia takuita vaaditaan Iso-Britannialtakin, Markelov sanoo.