Opposition ehdokas Gergerly Karácsony on voittamassa Budapestin pormestarivaalin Unkarissa, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP. Tämä merkitsee pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolueelle historiallista vaalitappiota, sillä se on ensimmäinen laatuaan Orbánin valtaannousun jälkeen.

Orbán muutti vaalien sääntöjä noustuaan valtaan vuonna 2010, joten opposition on ollut yhä vaikeampaa pärjätä Fideszille.

Karácsony kuvaileekin AFP:n mukaan voittoa historialliseksi.

Orbán tuki vaaleissa istuvaa pormestaria István Tarlósia, joka on saamassa äänistä noin 45 prosenttia, kun 89 prosenttia äänistä on laskettu, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Karácsony puolestaan on saamassa äänistä noin puolet.

Oppositio menestyi vaaleissa useissa muissakin kaupungeissa, mutta kokonaisuutena tarkastellen paikallisvaalit voitti Fidesz.

Euroopan poliittiseen historiaan erikoistunut yliopistonlehtori Katalin Miklóssy arvioi Ylen Ykkösaamussa, että opposition menestyksellä on tärkeä merkitys siinä mielessä, että se antaa toivoa opposition mahdollisuuksille menestyä vaaleissa. Toisaalta opposition tulos ei Miklóssyn mukaan välttämättä juuri pääse näkyviin käytännön politiikassa.