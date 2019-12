Kuva: Tiina Somerpuro

Sanna Marinilla (sd) on ollut vauhdikas alku pääministerinä kansainvälisen median huomion, opposition al-Hol-välikysymyksen ja Viron sisäministerin solvauksen seurauksena. Pääministeriyden alku on ollut poikkeuksellinen jo siksi, että edellinen Antti Rinteen (sd) hallitus kaatui ja uusi muodostettiin nopeassa aikataulussa.

Marin on saanut julkisuudessa kiitosta selkeästä viestinnästään, etenkin hänen esitellessään hallituksen poliittista al-Hol-linjausta. Ero edeltäjään onkin kuin yöllä ja päivällä. Marin on myös itse pitänyt yllä hänestä jo aiemmin annettua jämäkkää ja suorapuheista mielikuvaa. Suorapuheisista laukaisuista on saatu jo kaksi selvää esimerkkiä sen kahdeksan päivän aikana, kun Marin on ollut pääministeri.

Ensimmäinen tuli, kun Marinilta kysyttiin, mikä vaikutus puolueen puheenjohtajalla ja ex-pääministerillä Rinteellä on hänen päätöksentekoonsa.

”En ota neuvoja keneltäkään, en Antilta enkä muilta”, napautti Marin.

Marin ei epäröinyt vastauksessaan. Lausahdus kuulostaa hurjalta, jos sen ottaa kirjaimellisesti, mutta tuskinpa todellisuudessa Marin tekee päätöksiä jossain norsunluutornissa kuuntelematta asiantuntijoita.

Toinen esimerkki nähtiin tiistaina eduskunnassa välikysymyskeskustelun yhteydessä.

”Suomi on oikeusvaltio, minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni. Tämän todettuani katson erityisesti kokoomukseen suuntaan ja kysyn: Eikö teitä hävetä?” Marin sanoi.

Tätä lausuntoa kokoomuslaiset ovat pitäneet sopimattomana pääministerin arvovallalle. Onko Marinin kielenkäyttö poikkeuksellista? Katsotaanpa aiempia vastaavia tapauksia.

Vuonna 2011 silloinen pääministeri Mari Kiviniemi (kesk) aiheutti kohun syyttämällä oppositiota epäisänmaalliseksi eduskunnassa. Kohun seurauksena Kiviniemi joutui korjailemaan lausuntoaan, muttei suostunut suoraan perumaan puheitaan. Kiemurtelu meni kiusalliseksi.

Historiaan on jäänyt myös vuodelta 1996 pääministeri Paavo Lipposen (sd) lausunto ”nahkurin orsilla tavataan”, joka on alun perin Tuntemattomasta sotilaasta. Lipposen kieli oli muutenkin pääministerinä värikästä, myös eduskunnassa.

Marinin lausunto on tulkittu välikysymysmenettelyn kritisoimiseksi. Itse en tulkitse niin, vaan mielestäni pääministeri hyökkäsi kokoomuksen politiikkaa vastaan. Se onkin kiinnostavaa ja kuvastaa laajemminkin Rinteen ja nyt Marinin hallitusten tapaa viestiä. Esimerkiksi vasemmistoliitosta ja vihreistä on useaan otteeseen kritisoitu oppositiota tavalla, joka saa miettimään, kuka nyt olikaan hallituksessa ja kuka oppositiossa. Varsinkin opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on löylyttänyt oppositiota olan takaa.

Marinin lausunto oli kova ja mitä ilmeisimmin osui ainakin osittain maaliinsa kokoomuslaisten reaktioista päätellen, mutta ei se pääministerin arvovaltaa rapauta.

Marinin riskinä on kuitenkin ylimielisyyteen sortuminen. EU-tiedotustilaisuudessa hän ehti jo tunaroida, kun viestintäpäällikkö kielsi al-Holia koskevat kysymykset kansalaisia palvelevalta medialta. Oli pääministeriltä oikea ratkaisu pyytää episodia nopeasti anteeksi.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.

