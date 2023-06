Säätytalolla hallitusneuvotteluissa käydään torstaina vielä viimeisiä neuvotteluita talouspöydässä sekä viimeistellään asioita puheenjohtajapöydässä, kertoi hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) aamun mediatapaamisessaan.

”Minulla ainakin on tavoitteena, että valmista tulisi”, hän sanoi.

Hallitusohjelman asiasisältö saattaa valmistua torstaina, mutta sen julkistaminen tapahtunee aikaisintaan perjantaina. Orpon mukaan ”tänään ratkeaa, pystytäänkö huomenna pitämään tiedotustilaisuus”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra avautui keskiviikkoiltana Twitterissä neuvotteluiden viimeisimmistä käänteistä.

”Klo 22 ulos Säätytalolta. Ja ei, vieläkään ei ole valmista. Kokeneemmat kertovat, että alkaa olla suurten sammakkojen ja ihan perverssin lypsyn aika. Parempi siis käydä välillä nukkumassa”, hän kirjoitti.

Riikka Purra tuskastui neuvotteluiden venymiseen. Kuva: Matti Matikainen

Orpolta kysyttiin asiasta.

”Kyse on siitä, että ollaan hyvin tarkkoja kirjauksissa ja halutaan käydä perusteellisesti läpi. Siinä aikaa kuluu ja joku voi tuskastua, mutta valmista tuli hyvin monessa asiassa. Ei minusta mitään erityistä draamaa tai lypsyä ollut liikkeellä”, Orpo sanoi.

Iso kokonaisuus, josta vielä väännetään, on verotus. Kokoomuksen merkittävä vaalitavoite oli ansiotuloverotuksen keventäminen jopa miljardilla, mutta neuvotteluissa mittakaava pienentynee.

”Verot on kokonaisuutena se, joka viimeisenä tulee meidän [puheenjohtajien] pöytään. Varmasti ansiotuloverotus on siinä yksi elementti. Se on sellainen kokonaisuus, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Toivon, että suomalaisten ostovoimaa kyetään parantamaan”, Orpo sanoi.

Purran mukaan ansiotuloverotus on ”yksi asia, mitä vielä viilataan ja höylätään”.

”Minkä suuruinen, mihin tuloluokkiin ja niin edelleen.”

