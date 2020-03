Ruotsissa on todettu nyt 35 uutta koronavirustapausta, kun viranomaiset jälleen iltapäivällä tiedottivat kahdesta uudesta tapauksesta. Nyt tapauksia ilmenee jo niin tiheään, että viranomaiset aikovat tiedottaa tartuntatilanteesta vastedes kerran päivässä.

Koronaviruksen kuolleisuus on tällä hetkellä 3,4 prosenttia, kun aiempien arvioiden mukaan kuolleisuus olisi 1-2 prosenttia. Maailmanlaajuisesti tartunta on todettu noin 93 000 ihmisellä ja tautiin menehtyneitä on 3 200.

Kauppalehti tapasi Tukholmassa Ruotsin Folkhälsomyndighetenin johtavan epidemiologin Anders Tengellin.

Miksi kuolleisuus on tällä hetkellä suurempaa kuin aluksi arvioitiin?

”Taustalla on se, että tässä on erilaisia ryhmiä. Kun puhutaan kuolleisuudesta, on tärkeä katsoa ja verrata, missä väestöryhmissä kuolemantapauksia sattuu. Ja siitä johtuu, että ajan myötä tässä on nähty erilaisia lukuja.”

Italiassa on todettu noin 2 500 koronatapausta ja 79 taudin saanutta on menehtynyt. Guardianin mukaan kaikki menehtyneet ovat olleet yli 63-vuotiaita ja heillä on ollut myös muita sairauksia.

”Paras kuolleisuutta kuvaava luku, mikä meillä on, on Kiinasta, missä kaksi prosenttia sairaalaan tulleista 60 000–70 000 tartunnan saaneesta menehtyi. Mutta sielläkään ei tiedetä, miten monella tautia lopulta esiintyi.”

Eli et sanoisi, että virus aliarvioitiin aluksi?

”Ei, en sanoisi. Uskon, että luku alenee taas.”

Pohjoismaissa olemme nähneet nyt 85 tapausta. Onko todennäköistä, että näemme pian Pohjolan ensimmäisen kuolemantapauksen?

”Joo, se ei ole mitenkään mahdotonta. Mutta kannattaa pitää mielessä, että toistaiseksi tartunnan ovat Pohjoismaissa saaneet lähinnä terveet nuoret ihmiset, koska moni heistä on ollut Italian Alpeilla laskettelemassa ja hiihtämässä. Silloin on lähtökohtaisesti nuori tai vaikka ei ihan nuorikaan, niin ainakin hyvin terve. Tässä ryhmässä kuolleisuus on hyvin, hyvin pientä.”

Tanska on ottanut käyttöön hieman toisenlaisia keinoja muihin Pohjoismaihin verrattuna. Maassa 165 ihmistä on pantu karanteeniin, mutta tavattujen tautitapausten määrä on 10. Oletteko te pohtineet samanlaisia toimenpiteitä?

”Emme. Me katsomme, että nykyinen järjestelmä toimii hyvin. Ihmisiä on vapaaehtoisesti mennyt karanteeniin ja se on toiminut oikein hyvin.”

Hän selventää, että esimerkiksi tartunnan saaneen läheisiä tai sairastuneen kanssa läheisessä tekemisissä olleita on pyydetty jäämään kotiin karanteeniin kahdeksi viikoksi. Järjestelmä on Tegnellin mukaan toiminut toistaiseksi niin hyvin, ettei sitä ole koettu tarpeelliseksi muuttaa.

Suurin osa Ruotsissa tavatuista koronatapauksista on ulkomailta hankittuja ja tälläkin hetkellä Folkhälsomyndigheten arvioi, että ”hyvin korkealla” todennäköisyydellä uusia tuontitapauksia ilmaantuu jatkossakin.

Mutta miten suuri riski on sille, että virus alkaa levitä Ruotsissa paikallisesti?

”Nykyisen riskiarviomme mukaan riskitaso on ’maltillinen’”, sanoo Tegnell.

Se on viisiportaisen riskiasteikon kolmas taso.

”Emme voi kieltää, että yhä aika moni palaa tai tulee Ruotsiin alueilta, missä tartuntariski on suuri. Toivomme, että tavoitamme kaikki tartuntatapaukset ajoissa, mutta joku yksittäinen tapaus voi alkaa levitä paikallisesti.”

”Mutta koemme, että olemme hyvin valmistautuneita ja että pystymme nopeasti rajaamaan tartunnan leviämisen.”

Ruotsissa on tavattu 35 koronatapausta. Kuinka moni heistä kuuluu riskiryhmiin?

”Ei yksikään.”

”Riskiryhmäksi voi luokitella ikääntyneet, eikä yksikään tartunnan saaneista ole ollut niin vanha, että hänen voisi katsoa kuuluvan riskiryhmään.”

Onko koronavirus siis suurempi uhka juuri senioreille?

”Kyllä. Se on hyvin selvää. Kaikki tutkimukset, joita olen tähän asti nähnyt, viittaavat siihen, että riski sairastua vakavasti kasvaa voimakkaasti iän myötä.”

Ruotsissa vanhemmat ovat arvostelleet viranomaisia siitä, että kouluja tai päiväkoteja ei ole suljettu, vaikka koulua käyvä oppilas olisikin palannut juuri hiihtolomalta esimerkiksi Pohjois-Italiasta. Tegnell korostaa, että kotiin kuuluu jäädä, jos oireita esiintyy, mutta koulujen sulkemista pelkkänä varotoimenpiteenä hän pitää ylimitoitettuna.

Lisäksi, Tegnell huomauttaa, lapset näyttävät levittävän tautia ja kärsivän siitä poikkeuksellisen vähän.

”On aika selvää, että lapset eivät ole niitä, jotka tautia levittävät, vaan aikuiset.”

”Ihmisten huoli on otettava vakavasti, mutta me emme voi vastata huoliin tekemällä juuri niin kuin toivotaan, kun näille toimenpiteille ei löydy perusteita. Koulujen sulkeminen vaatisi resursseja ja veisi huomiota niiltä asioilta, joita taas on tärkeä tehdä.”

LUE MYÖS: