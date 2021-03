Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo ymmärtävänsä kuntavaaleihin siirtoon liittyvän kritiikin. Vaalien siirrosta päättivät puoluesihteerit noin viikko sitten, kun vaaleihin olisi ollut aikaa vain reilu kuukausi.

”Olen katsonut asiaa oman puolueeni ja ehdokkaiden kannalta. Ymmärrän hyvin sen kritiikin, että monet ehdokkaat ja paikallisjärjestöt ovat hyvin nyreissään siitä, että tieto tuli niin myöhään siirrosta. Tai että olisi ollut jo aikaisemman aineiston perusteella samat perusteet olemassa. Kun demokratiaan kuuluu se, että on hyvä tietää, milloin vaalit on, niin ehdokkaiden kannalta, vaalityön kannalta ymmärrän kyllä sen kritiikin”, Haavisto sanoo Uuden Suomen haastattelussa.

Haaviston mukaan vaalien siirrolle on ollut perusteet koko alkuvuoden ajan.

”Pidän perusteltuna sitä, että vaaleja on siirretty ja perusteet ovat varmasti olleet olemassa koko tämän kevään ajan. Ehkä olimme liian optimistisia siinä, että saadaan terveysturvalliset vaalit huhtikuussa pidettyä. Kun alettiin käydä läpi, mitä se esimerkiksi merkitsee, kun ihminen joutuu ottamaan kasvosuojan pois vaalitoimitsijan edessä, koska pitää olla tunnistettavissa, ja niin edelleen, niin hankalaksi menee tässä koronatilanteessa”, Haavisto sanoo.

”Siirtopäätöksessä oli ainakin kaksi hyvää sisällöllistä asiaa. Toinen on se, että ennakkoäänestysaika pitenee, jolloin todennäköisyys sille vähenee, että ihminen on karanteenissa koko ennakkoäänestysajan. Toinen on se, että ymmärtääkseni autokaistaäänestystä nyt valmistellaan. Että voisi periaatteessa autosta käsin äänestää. Nämä ovat hyviä asioita. Varmasti kotiäänestyspyyntöjä tulee enemmän. Sekä ihmiset, joilla on sairauden oireita, mutta varmasti myös varovaisuussyistä esimerkiksi vanhemmat ihmiset, jotka eivät lähde äänestyspaikalle. Tähänkin on hyvä varautua, että kunnat saavat enemmän kotiäänestyspyyntöjä.”

Olisiko THL:n pitänyt aiemmin tuoda esiin sen, että sen kanta kuntavaalien ajankohtaan muuttuu, jos muuntovirustilanne pahenee?

”Tässä mennään terveysviranomaisten asettamilla ehdoilla. THL korostaa sitä, että kun he tekevät tieteellisen arvion, siihen liittyy monia epävarmuuksia. Kysymykseen, voidaanko vaalit pitää ajallaan vai ei, näyttää heidän olevan vaikeaa vastata. Ymmärrän tämän tuskan, kun yrittää asiaa käsitellä tieteellisesti.”

Katso videolta, ketkä kansanedustajat saavat Haavistolta kehut (juttu jatkuu videon jälkeen):

”Kevään aikatauluihin on vaikuttanut se, että rokotustahti on hitaampi kuin mitä loppuvuodesta tai tämän vuoden alussa ajateltiin. Se johtuu siitä, että rokotusten tulo markkinoille ja Suomeen on odotettua hitaampaa. Ja tämä on koko EU:n laajuinen pettymys.”

Haaviston mielestä myös rokotustahti puoltaa kuntavaalien siirtopäätöstä.

Haavisto itse ei ole kuntavaaleissa ehdolla. Pyyntöjä on kyllä tulvinut, helsinkiläinen ministeri myöntää. Vihreät ja kokoomus kamppailevat tiukasti Helsingin suurimman puolueen paikasta.

