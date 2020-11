Perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yritys oli esitutkinnan perusteella erityisen suunnitelmallinen rikos, kertoo Yle, jonka mukaan tutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkä ja työläs.

Tutkinnanjohtaja Jussi Luoto kertoo Ylelle, että poliisi tutkii yhä vangitun Teemu Torssosen osuutta tapahtumiin. Hän on saattanut olla toinen hyökkääjistä tai hänen roolinsa on voinut olla jotakin muuta. Tutkinnanjohtaja pitää Ylen mukaan todennäköisenä, että asiaan osallisia tai osallinen on edelleen vapaana.

Torssosen lisäksi Katajan murhan yrityksestä epäiltynä on Ylen mukaan vuonna 1979 syntynyt mies, joka on tutkintavankeudessa ja kuuluu Torssosen tuttavapiiriin toimittuaan esimerkiksi tämän poliittisena avustajana.

Ylen mukaan avaintodiste, Torssosen sormenjälki, löytyi Katajan asuntoon jääneestä esineestä. Poliisi katsoo tämän todistavan, että Torssosella on yhteys pahoinpitelijöihin.

Puolustuksen asianajaja Kaarle Gummerus kertoo Ylelle, että Torssonen on pystynyt aukottomasti osoittamaan, ettei hän ole voinut olla paikalla pahoinpitelytilanteessa ja hän on esitutkinnassa selvittänyt ”hyvin yksityiskohtaisesti liikkumisensa tapahtuma-ajalta”.

Tutkinnanjohtaja toivoo syytteen nostamisen määräajalle pidennystä, sillä se umpeutuu jo 1. joulukuuta.

Tutkinnan aikana vangittuna ollutta äärioikeistolaista vaikuttajaa Tero Ala-Tuuhosta ei enää epäillä rikoksesta.