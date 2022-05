Italian pääministeri Mario Draghi syyttää Euroopan unionia kovin sanoin päättämättömyydestä ja toimettomuudesta geopoliittisessa tilanteessa ja keskellä energiakriisiä. Hän katsoo, että EU:n on nyt pystyttävä uuden elvytyspaketin kaltaisiin yhteisiin toimiin.

”Ukrainassa käytävä sota on asettanut EU:n kaikkien aikojen suurimman kriisin eteen. Puhun humanitaarisesta, taloudellisesta ja poliittisesta kriisistä. EU pystyi vastaamaan pandemiaan yhteisesti ja tekemään täysin poikkeuksellisia toimia, kuten koko historian suurimman rokotusoperaation ja elvytyspaketin. Elvytyspaketti on ensimmäinen jälleenrakennustoimi EU:ssa koskaan. Samaa yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta tarvitaan nyt”, Draghi sanoi.

Hänen mukaansa tähän mennessä EU:ssa tehdyt toimet ja Venäjää vastaan asetetut pakotteet ovat täysin riittämättömiä. Kovilla päätöksillä on Draghin mukaan nyt jo kiire.

”Meidän on ryhdyttävä toimeen viimeistään nyt, muuten kriisi vie meidät takaisin alkupisteeseen.”

Italian pääministeri esittää SURE-välineen kaltaisen lainaohjelman käyttöön ottamista heti. SURE luotiin pandemian aikana työttömyysriskin torjumiseen. SURE-välineestä myönnettiin 100 miljardia euroa taloudellista apua EU-lainoina.

Draghin mukaan nyt on aika myös uudelle elvytyspaketille.

”Molemmat eli uusi SURE ja uusi elvytysväline on otettava uudelleen käyttöön nyt, jos EU haluaa olla uskottava kansainvälinen toimija. On toimittava nopeasti, tai taloudellinen epävarmuus kasvaa liian suureksi.”

Ennennäkemättömiä investointeja

Hän huomautti, että EU:ssa puheena olevat investoinnit uusiutuvaan energiaan ja EU:n yhteiseen puolustukseen ovat sellaista mittaluokkaa, ettei yksikään EU-maa pysty niihin yksin.

”Kaikki tämä vaatii täysin ennennäkemättömiä investointeja tai koko Euroopan manner putoaa syvään taantumaan. Yksikään maa ei pysty vastaamaan näihin haasteisiin yksin.”

Draghi muistuttaa ennätystasoilla olevasta kuluttajahintojen noususta ja siitä, että yhä useammalla eurooppalaisella perheellä ei enää ole varaa maksaa sähkölaskuaan.

”Venäjän aggressio ja hyökkäys Ukrainaan ovat johtaneet siihen, että on olemassa suuri riski siitä, että energiakriisin lisäksi meillä on pian edessämme ruokakriisi. Seurauksena voi olla poliittisia ja sosiaalisia levottomuuksia. Emme voi sallia sen tapahtuvan”, hän huomautti.

Yksimielisyysvaatimuksesta luovuttava

Draghi esittää EU:n perussopimusten avaamista, jotta päätöksiä voitaisiin jatkossa tehdä aikaisempaa tehokkaammin. Ensimmäiseksi hän luopuisi vaatimuksesta, jonka mukaan EU-maiden on päätettävä asioista yksimielisesti. Se on johtanut muun muassa siihen, että Saksa ja Unkari ovat pystyneet viivyttämään päätöksiä venäläiseen energiaan kohdistuvista pakotteista.

”Yksimielisyysvaatimuksesta on päästävä eroon, koska se antaa veto-oikeuden omaa etuaan ajaville maille. EU:n on pystyttävä tekemään päätöksiä nopeasti, jotta se voi olla uskottava toimija”, Draghi kommentoi.

”EU-maiden riippuvuus venäläisestä energiasta on ajattelematonta ja vaarallista. Italia tukee kaikkia mahdollisia Venäjän vastaisia pakotteita, myös energiapakotteita. Euroopan on energian osalta nyt katsottava Lähi-itään ja Afrikkaan”, hän jatkoi.

Draghi muistutti puheessaan, että Italia on Venäjän hyökkäyksestä lähtien esittänyt hintakattoa maakaasulle. Asia ei toistaiseksi ole ollut EU-päättäjien pöydällä vielä lainkaan.

”Haluamme, että EU käyttää sitä neuvotteluvoimaa, jonka maakaasu sille tarjoaa, sillä Venäjä ei pysty nyt olemassa olevien putkien kautta toimittamaan kaasua muualle. Haluamme EU:n yhteisen hintakaton myös sähkön hinnalle”, Italian pääministeri linjasi.