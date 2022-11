Maailmantilanne aiheuttaa huolta, mutta suomalaisten turvallisuuden tunne on kohonnut viime keväästä, kertoo sisäministeriön tuore selvitys.

Ministeriön turvallisuuden tunteen kehittymistä kuvaavan seurannan mukaan ”väestön tuntemukset ovat pääpiirteittäin pysyneet samoina viime keväästä”. Turvallisuuden tunne on kuitenkin aiempaa korkeampi.

Lokakuussa tehdyssä kyselyssä 83 prosenttia vastaajista koki elämänsä turvalliseksi, kun määrä vuonna 2021 oli 69,5 prosenttia ja keväällä 2022 puolestaan 73 prosenttia.

”Vaikka turvallisuuden tunne on yleisesti korkea, on siinä eroja väestöryhmien välillä. Luottamus turvallisuusviranomaisiin on myös pysynyt korkealla, mikä osaltaan kertoo, mihin yleinen korkea turvallisuuden tunne perustuu”, ministeriö tiedottaa.

”71 prosenttia vastaajista on huolissaan suunnasta, johon maailma on menossa.”

Vaikka turvallisuuden tunne ja luottamus viranomaisiin on yleisesti korkea, on Suomessa myös väestöryhmiä, jossa näin ei ole.

”Vastaajista 7 prosenttia hyväksyy väkivallan käyttämisen omien tavoitteiden ajamisessa ja 10 prosenttia kokee katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan. Nämä tunteet korostuvat väestöryhmissä, joissa on selvästi matalampi turvallisuuden tunne ja luottamus viranomaisiin. Näiden ryhmien tunnistaminen ja ilmiön ymmärtäminen on oleellista sisäministeriön toimialoilla”, sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Eroja nousee esiin myös alueellisesti tarkastellessa kaupunkilaisia ja maaseudulla asuvia.

”Maaseutualueilla ollaan keskimääräistä huolestuneempia. Siellä asuvilla korostuvat huoli suunnasta, johon maailma on menossa, omasta taloudellisesta tilanteesta sekä lisääntyvästä maahanmuutosta. Lisäksi maaseutualueilla asuvat ovat keskimääräistä nihkeämpiä kansainvälisen avunannon suhteen ja todennäköisemmin näkivät Maahanmuuttoviraston epäonnistuneen. Tulokset heijastelevat väestöllisiä eroja kaupunkien ja maaseutualueiden välillä.”

Maahanmuuttoon liittyvät huolet ovat hieman kohonneet keväästä.

”Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa on vaikuttanut vastaajien suhtautumiseen Suomessa asuviin venäläisiin. Toukokuussa näin vastasi 23 prosenttia ja lokakuussa 32 prosenttia.”

Luottamus ja turvallisuuden tunne liittyvät yhteen – 6 havaittua väestöryhmää

Tiedotteen mukaan turvallisuusviranomaiset pystyvät Sentimentti-käyttöliittymän avulla tarkastelemaan erilaisia tietolähteitä kuten kyselytutkimuksia ja tilastoja eri näkökulmista. Sentimentti-tietopohjan keskeisimpiin tuloksiin kuuluu havaittu tilastollinen yhteys turvallisuuden tunteen ja luottamuksen välillä.

”Ihmiset, joilla on heikompi turvallisuuden tunne, luottavat myös vähemmän turvallisuusviranomaisiin ja päinvastoin. Sentimentti-tietopohjan avulla viranomaiset voivat suunnata palvelujaan ja viestintäänsä väestöryhmiin, jotka kokevat elämänsä turvattomammaksi”, ministeriö kertoo.

Sentimentti-tietopohjan tuloksena on muodostettu kuusi eri väestöryhmää turvallisuuden tunteen ulottuvuuksien suhteen. Nämä väestöryhmät reagoivat eri tavoin turvallisuustilanteen muutoksiin ja omaavat erilaiset lähtöasenteet siihen liittyviin ilmiöihin. Näiden kuuden eri segmentin tarkastelu antaa sisäministeriön käyttöön syvempää ymmärrystä turvallisuuden tunteesta ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

