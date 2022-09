”Venäläisten huvimatkat” Suomeen on estettävä kokonaan, vaatii oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Hänen mukaansa viisumikiellon asettaminen on mahdollista, jos tahtoa on.

Purra kommentoi tiedotteessaan Marinin hallituksen ja ulkoministeriön linjauksia viisumiasiassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vaati puheessaan Euroopan parlamentille, että viisumien myöntämistä venäläisille on rajoitettava. Aiemmin Marin on odotellut kantansa kanssa EU:n yhteistä päätöstä, Purra toteaa.

”Ja nyt sellainen on, kun EU päätti rajoittaa venäläisten viisumien saantia tekemällä turistiviisumin saamisesta nykyistä vaikeampaa ja kalliimpaa”, Purra sanoo.

Suomi ei kuitenkaan ole ryhtymässä täyskieltoon eikä osallistumassa Baltian maiden linjaukseen, jolla estetään venäläisten turistien pääsy maahan. Purra nostaa tiedotteessaan esiin ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin Twitter-lausunnon, jonka mukaan nykyisen Suomen lain mukaan yksiselitteistä viisumikieltoa venäläisille ei voida Suomessa asettaa.

”Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että jokainen viisumihakemus – ja jokainen rajalla oleva henkilö – on arvioitava tapauskohtaisesti laissa asetettujen täsmällisten kriteerien mukaan”, Tanner kirjoitti.

Riikka Purra toteaa, että ”vaikka Marinin ja muiden ministereiden puheet viisumirajoituksista venäläisille ovat nyt tiukkoja, todellisuudessa hallitus ei ole valmis kunnollisiin rajoituksiin”.

Suomi on jo aiemmin kansallisesti rajoittanut venäläisille myönnettävien viisumien määrää. Jussi Tanner kertookin, että EU:n uudet linjaukset ovat pitkälti jo käytössä Suomessa, mutta ”viisumin myöntämisen keskeyttäminen kokonaan tai kaikkien turistiviisumien lopettaminen ovat sellaisia toimenpiteitä, joille me emme löydä oikeusperustaa”.

Purra hämmästelee Tannerin vastausta ja huomauttaa tiedotteessaan, että eduskunta säätää lait.

”Vaikka lainsäädäntöpohjaa ei tällä hetkellä olisi, eduskunta säätää ja muuttaa lait Suomessa tarpeelliseksi katsomallaan tavalla”, Purran tiedotteessa todetaan.

”Jos tahtoa on, lainsäädäntöpohja viisumien täyssululle voidaan asettaa eduskunnan enemmistön tekemillä lainsäädäntömuutoksilla.”

Miksi mahdollinen muissa EU-maissa?

Purran mukaan pohdittavaksi jää, miten venäläisten turistiviisumien täyskielto on mahdollista Virossa, Latviassa ja Liettuassa, mutta ei Suomessa. Hänen edeltäjänsä perussuomalaisten puheenjohtajana, kansanedustaja Jussi Halla-aho, huomauttaakin Twitterissä, että Suomesta on tulossa ainoa EU-jäsenmaa, joka Venäjän maarajanaapurina sallii venäläisturistien tulon unionin alueelle.

”Pääsyy suomalaisten haluttomuuteen ei kuitenkaan ole Venäjän miellyttäminen tai pelko venäläisturistien menettämisestä. Syy on pikemminkin erikoinen ja patologinen legalismimme”, Halla-aho kirjoittaa kansainväliselle yleisölle englanniksi viitaten suomalaisten tiukkaan lain kirjaimessa pitäytymiseen.

”Ulkoministeriö ja heidän lakiasiantuntijansa ovat oikeassa siinä, että olemassa olevan lainsäädännön voidaan tulkita estävän täyden venäläisten turistiviisumikiellon. Se voitaisiin tietysti tulkita myös toisella tavalla, mutta kuten sanoin, Suomessa asia ei mene niin”, hän jatkaa ketjussaan viitaten niin sanottuun pykäläuskoon.

Halla-aho uskoo, että Suomella ei kaikesta huolimatta olisi ongelmia tukea EU-päätöstä turistiviisumikiellosta, ja tähän tulisi siksi pyrkiä.

