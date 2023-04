Saksa sulki viimeiset kolme ydinvoimalaansa lauantaina hieman ennen puoltayötä Suomen aikaa. Asiasta kertoo saksalainen energiajätti RWE tiedotteessaan.

Nyt suljetut Emsland, Isar 2 ja Neckarwestheim tuottivat viime vuonna enää viime vuonna noin kuusi prosenttia Saksan energiasta.

”Asteittainen luopuminen ydinenergiasta Saksassa on poliittinen päätös. Ennen kuin saavuimme tähän päivään, ydinenergiasta käytiin kiihkeitä keskusteluja vuosikymmeniä. Tämä luku on nyt suljettu. Nyt on tärkeää panostaa kaikki voimavarat vetyvalmiiden kaasuvoimaloiden rakentamiseen mahdollisimman nopeasti uusiutuvien energialähteiden laajentamisen lisäksi, jotta toimitusvarmuus säilyy, kun Saksa ihannetapauksessa myös luopuu hiilestä asteittain vuoteen 2030 mennessä”, RWE:n toimitusjohtaja Markus Krebber kommentoi tiedotteessa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Baijerin on jo pyytänyt poikkeuslupaa jatkaa ydinenergiatuotantoa alueellaan liittovaltion omalla vastuulla.

”Kunnes energiakriisi on ohi ja siirtymä uusiin energialähteisiin onnistuu, meidän on käytettävä kaikkia mahdollisia energialähteitä”, Baijerin liittovaltion johto vaatii.

