Politiikan tutkija Johanna Vuorelma nostaa Ylen tuloslähetyksessä esiin kaksi yllättävää huomiota tässä vaiheessa kuntavaalituloksesta.

Kaikkia ennakkoääniä ei ole vielä laskettu, mutta ensivaiheen äänistä kokoomus sai 21 prosenttia. Ennen iltayhdeksää kokoomuksen lukema on 20,6 prosenttia.

Vuorelma nostaa kokoomuksen tuloksen esiin erityisenä yllätyksenä.

”Ehkä yllätys on tuo kokoomuksen aika kova kannatus tällä hetkellä. Itse ajattelin, että ei ehkä ihan noin korkea olisi ollut se ykköspuolueen kannatus ja että se olisi jäänyt kuitenkin alle 20 prosentin”, Vuorelma totesi Ylellä.

Hienoisena yllätyksenä hän nosti esiin myös perussuomalaisten odotuksiin nähden pienen lukeman. Puolue sai ennakkoäänten ensivaiheessa lukeman 13,5 prosenttia. Perussuomalaiset on menestynyt gallupeissa viime aikoina huomattavasti kyseistä lukemaa paremmin.

Vuorelma kuitenkin muistuttaa, että tavallisesti perussuomalaisten äänestäjät lähtevät liikkeelle nimenomaan vaalipäivänä.

Tutkijan mukaan iso kysymys on myös vihreiden kannatus, sillä monessa Euroopan maassa on nähty vihreä aalto ja sellaista on ehkä ennakoitu myös Suomeen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin Vuorelman mukaan siltä, että sellaisiin tuloksiin vihreät eivät ainakaan näissä vaaleissa vielä pääse kipuamaan.

Vihreiden tulos on ennen iltayhdeksää 9,4 prosenttia.

Keskustalla vastaava lukema on nyt 17,4. Vuorelma huomauttaa, että ensiksi saadaan laskettua ääniä pienimmissä kaupungeissa, joissa keskustalla on vahvaa kannatusta. Hän ennustaa, että keskustan luku todennäköisesti vielä muuttuu, kun suurien kaupunkien ääniä saadaan laskettua.