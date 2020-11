Saksan vaikutusvaltaisin pankki, Deutsche Bank, ehdottaa ylimääräistä viiden prosentin veroa etätyötä tekeville.

Pankin mukaan uudella verolla kerättävä raha voitaisiin käyttää helpottamaan niiden matalatuloisten asemaa, jotka eivät pysty etätöitä tekemään.

DB perustelee avaustaan sillä, että yhteiskunnan infrastruktuuri on pitkälle rakennettu työpaikoilla tapahtuvan työn tekemisen varaan. Etätyöntekijät eivät osallistu liikenteen kustannuksiin, he eivät käytä työmaaruokaloita ja heidän sosiaalinen rahankäyttönsäkin on todennäköisesti muita pienempää.

Tämän korvaukseksi DB langettaisi viiden prosentin veron, joka lankeaisi päiväkohtaisesti.

Pankin arvion mukaan etätyöstä on tulossa pitkäaikainen ilmiö. Yhdysvalloissa etätyö on kymmenkertaistunut koronan aikana ja nyt 56 prosenttia amerikkalaisista työskentelee etänä. Vastaava lukema Englannissa on 47 prosenttia.

Laajalti huomiota herättäneestä esityksestä ovat kertoneet muun muassa CBS sekä ruotsalainen uutistoimisto TT.

LUE MYÖS:

LUE SEURAAVAKSI: