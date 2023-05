Keskuspankkien odotuksia sitkeämpi inflaatio on nakertanut kotitalouksien kukkaroita jo parin vuoden ajan.

Ilmiöstä kirjoittavan Wall Street Journalin mukaan jotkut ekonomistit näkevät nyt, että inflaatiota ruokkii yritysten harvinainen mahdollisuus pönkittää katteitaan. Tämä näkyi erityisesti viime vuoden toisella vuosipuoliskolla. Yritysten toiminta nosti hintoja nopeammin kuin esimerkiksi palkkojen nousu.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo tämän näkyneen Suomessakin.

”Ainakin kansainvälisesti tästä on evidenssiä, osittain Suomestakin. Yritysten voitot ovat kehittyneet hyvin viime vuosina.”

Kostiaisen mukaan taloudessa on ollut paljon kulutuskysyntää ja teollistakin kysyntää. Silloin myyjille tulee hinnoitteluvoimaa, eikä tuotteita tarvitse tinkiä viimeiseen hintaan.

”Hintoja voidaan myös vähän nostaa. Osa on nostanut hintoja raaka-aine- ja tuotantokustannusten noustua, mutta hekin ovat nostaneet hintoja ja parantaneet katteita, joilla ne eivät ole niin paljon nousseet. Tämä on hyvin tyypillistä noususuhdanteessa, että yritysten katteet paranevat. Kun on laskusuhdanne, katteista vähän tingitään ja yritetään saada myyntiä vähän pienemmälläkin hinnalla. Näin käy aika usein.”

Tuoreet EU:n luvut kertovat hintojen nousseen euroalueella seitsemän prosenttia viime huhtikuusta. Inflaatio kiihtyi maaliskuusta ja oli yli kolminkertainen EKP:n tavoitevauhtiin nähden. Hinnat ovat nousseet kiivaasti myös Yhdysvalloissa, ja nopeista koronnostoista huolimatta hintojen nousu on ollut kiivainta sitten 1980-luvun.

Pohjainflaatio, joka sulkee pois ruuan ja energian hinnat, kuitenkin hidastui hieman Euroopassa.

Yritysten marginaalien pönkittämisen lisäksi hintoja ovat nostaneet pandemian aiheuttamat jakeluketjujen häiriöt sekä energian, ruuan ja raaka-aineiden pullonkaulat, jotka aiheutuivat Venäjän hyökkäyssodasta.

Erikoista tilanteessa on kuluttajien käyttäytyminen: Kysyntää on riittänyt, vaikka hinnat ovat nousseet. WSJ:n mukaan kyse on poikkeusoloista – tässä tapauksessa koronan jälkeisestä talouden aukeamisesta.

Tieto siitä, että kustannukset nousevat, antaa yrityksille mahdollisuuden nostaa hintojaan koska ne tietävät, että kilpailijat tekevät samoin. Yhtiöt ovat onnistuneet vakuuttamaan kuluttajat siitä, että nousevat hinnat eivät ole niiden syytä.

Ilmiö on tullut selväksi monissa suuryhtiöiden sijoittajapuheluissa viime aikoina. Esimerkiksi kuluttajajätti Nestlé kertoi myynnin nousseen 5,6 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka yhtiö nosti hintojaan 9,8 prosenttia. Johto kertoi kuitenkin yhtiön vasta kirivän kiinni kustannusnousuja.

WSJ:n mukaan marginaalien parantaminen on ollut yksi syistä, että erityisesti ruuan hinta on noussut vauhdilla Euroopassa. Saksalaisen Allianzin arvion mukaan noin kymmenen prosenttia ruuan hinnannoususta selittyy yritysten voitontavoittelulla. Tämän mahdollistaa vähäinen kilpailu ruokaketjussa.

Muutos näkyy jo?

Yritysten viesteissä on kuitenkin nähty jo kuluttajien muuttuvaa käytöstä. Esimerkiksi suomalainen Kesko on kertonut asiakasmäärän jopa kasvaneen, mutta keskiostoksen pienentyneen. Lisäksi yhä useampi ostaa kauppojen omia, edullisempia merkkejä.

”Inflaatio on ollut korkeaa monestakin syystä. Se ei johdu pelkästään yritysten katteista, vaan koronan aikaisista muistakin syistä. Kuluttajien ostovoima on sen myötä heikentynyt. Kysyntä on alkanut hiipua niin tavarakaupassa kuin teollisuustuotannossa ja rakentamisessakin. Se näkyy siinä, että hinnoitteluvoimaa ei jatkossa samalla tavalla ole, kun kysyntä on heikkoa ja joudutaan kilpailemaan supistuvasta kysynnästä”, Kostiainen arvioi.

Korkopolitiikka alkaa myös vaikuttaa. Nousevat korot syövät erityisesti asuntovelallisia.

”Tämä kaikki myös tähtää siihen, että se alkaisi hidastaa sitä inflaatiota”, Kostiainen sanoo.

Korkojen vaikutus inflaatioon näkyy kuitenkin viiveellä.

”Sitä on hankala mitata, miten paljon korot vaikuttavat. Luotonanto on hidastunut jo tosi paljon. Nyt alkaa näkyä, että kun asuntomarkkina on hidastunut. Se näkyy rakentamisessa. Suomessa korot näkyvät tavallisella kuluttajalla nopeammin, kun lainoissa on lyhyet viitekorot. Euroopassa on kiinteitä lainoja, joissa se näkyy hitaammin.”

EKP:n korkotiedotuksen viesti oli, että korkojen nosto on jo vaikuttanut rahoituksen kysyntään.

”Nyt seurataan vaikutusta reaalitalouteen ja inflaatioon, joka on edelleen liian korkeaa.”