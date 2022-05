Arkistokuvassa Andrei Turtšak, joka ajatushautomo Rusin mukaan on tärkeässä roolissa, kun Venäjä yrittää vakiinnuttaa asemaansa H’ersonissa.

Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän johtoon kuuluva Andrei Turtšak näyttää olevan keskeinen henkilö, kun Venäjä yrittää vakiinnuttaa läsnäoloaan Ukrainan H’ersonissa, arvioi brittiläinen ajatushautomo Rusi (Royal United Services Institute).

Pitkällä tähtäimellä Turtšakin roolia H’ersonin poliittisen statuksen luomisessa ja tulevan mahdollisen ”kansanäänestyksen” järjestämisessä kannattaa pitää silmällä, Rusi arvioi.

”Juuri ennen voitonpäivää Turtšak lausui, että Venäjä ei tule koskaan vetäytymään valloittamastaan H’ersonin kaupungista ja vihjasi siellä järjestettävästä poliittista statusta koskevasta kansanäänestyksestä”, Rusi kommentoi.

Rusin mukaan Venäjä on jo saanut H’ersonissa käyntiin esimerkiksi venäläiset radio- ja televisiolähetykset.

”Tulevina kuukausina Turtšakin rooli on todennäköisesti tärkeä” lavastetun kansanäänestyksen järjestämisen ohella myös H’ersonin alueellisena johtajana, Rusi arvioi.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan täysimittaisesti helmikuun lopulla ja epäonnistui yrityksessään vaihtaa Ukrainan hallinto. Sittemmin Venäjä on keskittänyt voimavarojaan Itä-Ukrainaan, jossa on siirrytty kulutussodan vaiheeseen. Venäjä on syyllistynyt toistuviin raakuuksiin siviilejä kohtaan.

Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti itseensä vuonna 2014 ja Itä-Ukrainan separatistialueilla on taisteltu siitä asti.